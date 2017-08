Schülerzahlen steigen Insgesamt 222 Erstklässler sind in der Stadt Meißen am 5. August neu eingeschult worden

Insgesamt 222 Erstklässler sind in der Stadt Meißen am 5. August neu eingeschult worden (die SZ berichtete).

Interessant daran ist der deutliche Anstieg der Zahlen für die einzelnen Schulen im Vergleich zum Vorjahr. So haben an der Johannes-Grundschule 72 Schüler und Schülerinnen und damit elf mehr als 2016 begonnen, an der Afra-Grundschule waren es 88 (Vorjahr 62) und an der Questenberg-Grundschule 52 (Vorjahr 45).

Mit zehn Neuanmeldungen verzeichnete die Förderschule (L) einen Rückgang um fünf, die Förderschule (G) in Trägerschaft des Landkreises begrüßte zum Schuljahresbeginn 14 Abc-Schützen (Vorjahr 11) und die Freie Werkschule 33. Dort waren es 2016 noch 31 und damit zwei weniger gewesen, teilt die Stadtverwaltung mit. (SZ/mhe)

