Schülerzahlen in Neustadt wachsen Immer mehr Schüler werden in Neustadt unterrichtet. Auch Schüler mit Migrationshintergrund sind darunter.

© Symbolfoto: dpa

Neustadt. An den Schulen in Neustadt werden immer mehr Schüler unterrichtet. Aktuell sind es 921 Kinder und Jugendliche. Das waren mit Beginn des neuen Schuljahres acht Prozent mehr als noch 2015.

Die größte Einrichtung ist dabei die Friedrich-Schiller-Oberschule. Insgesamt 487 Kinder und Jugendliche besuchen hier die Klassen fünf bis zehn. Darunter sind auch 31 Schüler mit Migrationshintergrund. Außerdem gibt es in Neustadt drei Grundschulen. Der Spitzenreiter bei den Schülerzahlen ist hier die Julius-Mißbach-Grundschule mit insgesamt 248 Kindern. Auch hier werden Schüler mit Migrationshintergrund unterrichtet. Die Zahl beläuft sich aktuell auf 45 Kinder. Die Grundschule in Oberottendorf besuchen insgesamt 133 Mädchen und Jungen. An die Evangelische Grundschule „Hohwald“ in Langburkersdorf gehen zudem 53 Kinder. Beide Einrichtungen haben keine Schüler mit Migrationshintergrund. (SZ/kat)

zur Startseite