Schülerverkehr wird aufgestockt Die Kreisbehörde reagiert auf die hohen Schülerzahlen im Rödertal. Ab nächsten Montag treten Änderungen in Kraft.

Bei Schülerbusverkehr im Rödertal gibt es ab nächste Woche Änderungen. © Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Der Schülerverkehr in Großröhrsdorf war in der Vergangenheit schon mehrfach Thema. Insbesondere, wenn es zu eng in den Bussen wird. Erneut reagiert die Kreisbehörde auf die hohen Schülerzahlen. Der Einsatz größerer Busse sei derzeit allerdings wegen einer Baustelle in Seeligstadt nicht möglich.

Die Umleitungsstrecke über die Kändler-Straße ist sehr schmal. Aus diesem Grund wird der Schülerverkehr nun auf zwei Linien verteilt. Dafür ist es notwendig, Strecken und Abfahrtszeiten zu ändern. So wurde auch entschieden, die frühen Fahrten der Linien 265 und 310 über Arnsdorf nach Seeligstadt zu führen.

Folgende Änderung auf der Linie 310 nach Großröhrsdorf gilt deshalb ab Montag: Aus Richtung Radeberg kommend wird die Fahrt 513 zur ersten Unterrichtsstunde nach Großröhrsdorf um 15 Minuten vorverlegt. Neu: Fahrt 513, um 6.20 Uhr ab Radeberg Bahnhof. Folgende Haltestellen werden auf dieser Fahrt nicht bedient: Arnsdorf Stolpener Straße (Krankenhaus) sowie Fischbach Röderbrücke und Kirchberg, Seeligstadt Busplatz. Ersatzhaltestellen sind Arnsdorf - Seeligstädter Straße und Seeligstadt - Erbgericht. Aus Fischbach kommend sollen die Schüler für die Fahrt zur ersten Unterrichtsstunde die Linie 265 (Müller Busreisen) nutzen. (SZ)

