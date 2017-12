Schülertag an der Bobbahn

Einmal auf einem richtigen Rennrodel sitzen: Am Freitag konnten Schüler das ausprobieren. © Frank Baldauf

Altenberg. Reger Andrang herrschte am Freitag an der Bobbahn, wo der Nationentag im Rennrodeln stattfand. Über 800 Schüler aus ganz Sachsen waren als Zuschauer zum „Tag der Schulen“ an die Bahn gekommen. Die Schüler konnten nicht nur die Rennläufe live erleben, sondern sich auch im Laserbiathlon, auf einem Mountainbike-Parcours und auf einer Rennrodel-Startanlage ausprobieren. Außerdem gab es eine Autogrammstunde mit Rennrodlern. (szo)

