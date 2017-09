Schülerrat muss Wahl verschieben Vertreter von nur 14 Schulen waren bei der Vollversammlung dabei. Der Vorstand hofft auf Hilfe von der Bildungsagentur.

Erstmals hat der Vorstand die Schülersprecher und deren Stellvertreter per E-Mail an die Schulen eingeladen. Denkbar wäre, dass diese Nachricht die Verantwortlichen nicht erreicht hat, vermutet Tabea Kästner. © Symbolbild/dpa

Der Vorstand des Kreisschülerrates (KSR) Mittelsachsen muss umplanen. Die Wahl des neuen Vorstandes und der Landesdelegierten, die im Rahmen der ersten Vollversammlung am vergangenen Montag durchgeführt werden sollte, musste verschoben werden. Wie Tabea Kästner, Vorstandsmitglied und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des KSR, mitteilt, seien nur von 14 Schulen die Vertreter anwesend gewesen. Um beschlussfähig zu sein, wären Vertreter von mindestens 26 Schulen notwendig gewesen. 64 gibt es insgesamt im Landkreis Mittelsachsen.

Der noch tätige Vorstand rätselt nun, was der Grund für die geringe Teilnahme an der ersten Vollversammlung gewesen ist. „Vielleicht hat die Übermittlung nicht geklappt“, vermutet Tabea Kästner. Erstmals habe der Vorstand die Schülersprecher und deren Stellvertreter per E-Mail an die Schulen eingeladen. Denkbar wäre, dass diese Nachricht die Verantwortlichen nicht erreicht hat. „Oder die Schülersprecher hatten keine Zeit, obwohl sie für die Vollversammlungen einen Freistellung von der Schule bekommen und die Anwesenheit verpflichtend ist“, sagt Kästner.

Der KSR will die Vorstandswahl nun in den kommenden drei Wochen wiederholen. Die Einladung zu der dafür geplanten Vollversammlung soll dieses Mal über die Sächsische Bildungsagentur an die Schulen übermittelt werden. Die Mitglieder des KSR hoffen dadurch auf einen stärkeren Rücklauf. Dass sie die Wahl verschieben mussten, erschwert die Arbeit des KSR noch mehr. Es sei ohnehin schon mühsam, Kandidaten zu finden, die sich im Vorstand sowie als Landesdelegierter engagieren wollen.

„Derzeit sind bei uns vier Stellen im Vorstand unbesetzt“, schildert Tabea Kästner. Fünf Landesdelegierte müssen gefunden werden, die an den Sitzungen des Landeschülerrates mitwirken. „Wir sind ein relativ großer Kreis, haben dadurch den Vorteil, dass wir so viele Delegierte stellen können“, sagt die Waldheimerin, die in Hartha das Martin-Luther-Gymnasium besucht. Seit dem laufenden Schuljahr ist sie dort Schülersprecherin, seit dem Schuljahr 2016/17 im Kreisschülerrat aktiv. „Wir können echt was bewegen“, ist sich die 16-Jährige sicher. Doch dafür benötigt der KSR mehr engagierte Schülersprechern.

