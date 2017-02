Schülerlotsen nur noch früh Nach dem Unterricht müssen die Oberguriger Grundschüler den Weg zum Bus künftig allein bewältigen.

© Uwe Soeder

Seit Jahren sorgen in Obergurig Schülerlotsen für Sicherheit auf dem Weg zwischen Bushaltestelle und Grundschule, und zwar sowohl früh zu Schulbeginn als auch mittags beziehungsweise nachmittags, wenn die Kinder wieder nach Hause fahren. Letzteres soll künftig aber wegfallen. Darauf hat man sich jetzt im Gemeinderat verständigt. Der Grund: Für die Aufgabe werden Mitarbeiter des Bauhofes abgestellt. Doch weil nach Schulschluss die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten zum Bus gebracht werden müssen, bleiben dann andere Arbeiten liegen. Künftig sollen die Schülerlotsen daher nur noch früh zum Einsatz kommen. Eine Ausnahme soll es zu Beginn des neuen Schuljahres geben, damit sich die Erstklässler eingewöhnen können.

„Wir werden das so an die Grundschule herantragen“, sagte Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU). Die Gemeinde sei zu dieser Absicherung des Schulweges ja nicht verpflichtet. Woanders gebe es so etwas auch nicht. Die neue Regelung soll nach den Winterferien in Kraft treten. (SZ/MSM)

