Schülerkunst für Afrika Bei der Auktion in der Aula des Radeberger Gymnasiums wurde jetzt unter anderem Geld für die Unterstützung eines Waisenhauses im afrikanischen Tansania gesammelt.

© Thorsten Eckert

Dass am Radeberger Humboldt-Gymnasium nicht nur Preise in naturwissenschaftlichen Wettbewerben gewonnen werden, sondern auch viele künstlerische Talente schlummern, ist seit Jahren bekannt. Denn alljährlich präsentieren die Schüler ab Ende Oktober im Unterricht entstandene Grafiken, Bilder und Plastiken. Einige davon werden zudem für soziale Zwecke versteigert. Am Mittwochabend wurde bei der Auktion in der Aula des Gymnasiums unter anderem Geld für die Unterstützung eines Waisenhauses im afrikanischen Tansania gesammelt. Die Schüler-Kunst-Ausstellung ist nun wieder in den Schulfluren bis ins Frühjahr hinein zu sehen. Interessierte sind willkommen, heißt es. (SZ)

