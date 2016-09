Schülerkranz gewinnt Sonderpreis Mit einem Erntekranz haben sich vier Roßweiner Oberschüler an einem Wettbewerb beteiligt.

Mit diesem Erntekranz haben sich vier Roßweiner Oberschüler an einem Wettbewerb beteiligt. © privat

Gesine Finsterbusch, Emely und Oliver Scheidewig sowie Felix Teggerts haben floristisches Geschick bewiesen. Im Ganztagsangebot Kreatives Gestalten, das es seit fünf Jahren gibt, haben sie unter Leitung von Annett Möbius einen Erntekranz mit verschiedenem Getreide und anderem Naturmaterial hergestellt. Der war am Wochenende beim 23. Erntekronen- und -kranzwettbewerb in Torgau ausgestellt. „Als Schülergruppe haben wir einen Sonderpreis erhalten“, freut sich Annett Möbius für die Mitwirkenden. Deren Kranz hat sogar einen Käufer gefunden. „Als Belohnung für die Arbeit und die Mühen bei der Vorbereitung der Bastelstraße zum Schulfest gehe ich mit den vier Schülern am Donnerstag nächster Woche Pizza essen“, so Annett Möbius. (DA/sig)

zur Startseite