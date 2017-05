Schülerin angefahren Wegen einer Rücksichtslosigkeit am Steuer muss ein Großenhainer Lehrer mehr als 7000 Euro zahlen.

Wollte der Lehrer den Schülerinnen eine Lektion erteilen, als er mit dem Auto auf sie zu fuhr, weil sie die Einfahrt versperrten? © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Es geschieht nicht oft, dass der Staatsanwaltschaft ein Urteil zu milde erscheint, so dass sie sich veranlasst sieht, bei der nächsthöheren Gerichts-Instanz in Berufung zu gehen. Im Falle eines Großenhainer Berufsschullehrers aber ist das der Fall. Der Pädagoge hatte mit seinem Auto in der Schuleinfahrt eine Schülerin gestreift und war dafür vom Amtsgericht Riesa zu einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro verurteilt worden (die SZ berichtete). Die Tatvorwürfe, die während der Verhandlung im Herbst vorigen Jahres auf den Tisch kamen, waren nicht ohne Brisanz: fahrlässige Körperverletzung, versuchte Nötigung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Dass die Strafe nicht höher ausfiel, war vor allem der cleveren Verhandlungstaktik des Verteidigers geschuldet, der etliche Widersprüche in den Zeugenaussagen entdeckte. Oberstaatsanwältin Karin Dietze wollte sich mit dem milden Urteil nicht abfinden, und so wurde der Fall am Montagnachmittag noch einmal vor dem Landgericht Dresden aufgerollt.

Was war im September 2015 auf dem Hof des Großenhainer Berufsschulzentrums passiert? Eine Gruppe von sechs Azubis ging in der Frühstückspause zum Rauchen vors Haus. Die jungen Frauen stellten sich aber nicht auf die dafür vorgesehene Raucherinsel, sondern in die Schul-Einfahrt. Da diese ziemlich eng ist, standen sie den ankommenden Autos im Weg. Das ist nicht erlaubt und verärgert hin und wieder das Lehrpersonal, für das Parkplätze im hinteren Teil des Hofes ausgewiesen sind. Als einer der Ausbilder an diesem Morgen aufs Schulgelände fahren wollte, sah er die Einfahrt blockiert. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen stoppte er sein Fahrzeug, setzte es ein Stück zurück, schlug die Räder in Richtung der Mädchengruppe ein und fuhr langsam los. Eine der jungen Damen stand mit dem Rücken zum Auto und ging deshalb nicht schnell genug beiseite. Ein Vorderreifen erwischte sie an der Wade, woraufhin sie – ob nun durch den Schmerz oder den Schreck – nach vorn gegen eine Mitschülerin stolperte. Die junge Frau trug durch die Berührung leichte Prellungen und blaue Flecken davon. Der Lehrer stieg nicht etwa aus dem Auto und erkundigte sich nach ihrem Zustand, sondern fuhr seelenruhig zu seinem Parkplatz und ging ins Schulgebäude. Beim Wegfahren soll er noch gelächelt, oder, wie es die Zeuginnen empfanden, gegrinst haben.

Der Angeklagte macht in Dresden – wie schon vorm Amtsgericht – von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er hatte damals in Riesa seinen Anwalt Jörg Krug eine Erklärung mit seiner Version der Geschehnisse verlesen lassen. Demnach sei die Einfahrt nicht nur durch die Mädchengruppe blockiert gewesen, sondern auch durch andere Schüler, die auf der gegenüberliegenden Seite standen. Er habe deshalb ausweichen und sich über einen Bord durch die Menschengruppen schlängeln wollen. Dazu musste er die Räder nach links in Richtung der Geschädigten einschlagen. Von einer Berührung habe er aber nichts bemerkt.

Die eingehende Befragung der Zeuginnen vorm Landgericht erbringt nicht Neues. Im Gegenteil: Da die Ereignisse mittlerweile anderthalb Jahre zurückliegen, erscheinen die Aussagen vager und unsicherer als noch in Riesa. Dass hier eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt, stehe außer Frage, räumt Rechtsanwalt Krug ein. Er könne im Verhalten seines Mandanten aber keinerlei Vorsatz erkennen. An eine Absicht, die junge Frau zu verletzten, hatte auch die Riesaer Richterin Ingeborg Schäfer nicht geglaubt. Sie sah es aber als erwiesen an, dass der Berufsschullehrer den jungen Frauen eine Lektion erteilen wollte.

Das Landgericht folgte dieser Sichtweise, sah aber einen weiteren entscheidenden Fakt nicht ausreichend gewürdigt. Der Ausbilder hätte nach der Kollision aussteigen, am Unfallort verbleiben und die Polizei rufen müssen. Dass er einfach zu seinem Parkplatz fuhr und ins Schulgebäude ging, als sei nichts gewesen, legt ihm Richter Thomas Mrodzinsky als Fahrerflucht aus. Eigentlich ziehe das zwingend einen Entzug der Fahrerlaubnis nach sich. Da die Sache aber nun schon so lange her ist und der Angeklagte sich im Straßenverkehr noch nie etwas zuschulden kommen ließ, verzichtet das Landgericht auf derartige Sanktionen. Stattdessen verdoppelt es die Geldbuße von 60 auf 120 Tagessätze. Mehr als 7000 Euro aufzubringen, hat nach Ansicht von Richter und Schöffen einen nachhaltigeren erzieherischen Effekt als ein Fahrverbot.

zur Startseite