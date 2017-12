Schülerfilm gewinnt Preis Zehntklässler aus Tharandt haben mit einem Film die Jury überzeugt.

Schüler des Ev. Gymnasiums Tharandt haben einen preisgekrönten Film gedreht. © Karl-Ludwig Oberthür

Tharandt. Schüler der zehnten Klasse des Evangelischen Gymnasiums Tharandt haben beim 7. Sächsischen Schülerfilmfestival den zweiten Platz in ihrer Altersklasse gewonnen. Die Jury lobte den Streifen „Novatio“, der zum Individualismus und dem Heraustreten aus der Masse aufruft, als „mutig“. Die Schüler erhielten für ihre Platzierung 200 Euro.

Das Schülerfilm-Festival wird vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus veranstaltet und von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien unterstützt. Ziel der Initiative ist es, auf die Möglichkeiten von Film als Unterrichtsmittel aufmerksam zu machen. 46 Schulen und rund 200 Schüler aus ganz Sachsen haben sich an dem Filmwettbewerb beteiligt. Insgesamt wurden 71 Arbeiten eingereicht, die die gesamte Bandbreite der Filmgenres abdecken. Die besten Streifen wurden am vergangenen Wochenende bei einem Festival auf der Schaubühne Lindenfels in Leipzig vorgeführt und von einer Jury bewertet. (hhe)

zur Startseite