Schülerbus-Kontrolle sorgt für Wirbel Ein Elternsprecher hat zur Nutzung des Busses aufgerufen. Der Kreis Meißen verspricht ab Sommer einen Zusatzbus.

Ein Blick in den am Mittwoch gestoppten Bus. Viele Kinder waren hier schon der Aufforderung der Polizei gefolgt und zum Zählen ausgestiegen. Dass in dem Bus auch 20 Erwachsene gewesen sein sollen, so wie der RVD sagt, ist hier nicht zu erkennen. © Klaus Kroemke

Ob bei Eltern, in Schulen, den sozialen Medien oder Amtsstuben – die Buskontrolle der Polizei am Mittwochmorgen in Radeburg sorgt für viele Diskussionen, auch emotionale. Wie die SZ berichtet, war um 7.21 Uhr zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen ein Bus der RVD-Linie 308 gestoppt und die Anzahl der Mitfahrenden kontrolliert worden. Hatte es bei der ersten Überprüfung am 7. März keine Beanstandung gegeben – in dem für 100 Personen zugelassenen Bus befanden sich 75 –, sah es am Mittwoch ganz anders aus. Gezählt wurden von der Polizei 99 Fahrgäste, überwiegend Schüler. Erlaubt sind in diesem Fahrzeug allerdings nur maximal 80 Personen.

Bereits am Mittwoch waren Vermutungen geäußert worden, dass möglicherweise nicht zufällig so viele Schüler in dem Bus waren. Kerstin Thoens, die Sprecherin des Landratsamtes Meißen, schrieb bei Facebook: „Klingt für mich organisiert! ... Es gab ja bereits die Ankündigung, man werde der Verwaltung beweisen, dass der Bus überfüllt sei.“

Inzwischen liegen der SZ zwei Schreiben vor, die von Jens Purschwitz, einem Elternvertreter der Heinrich-Zille-Oberschule Radeburg, am 20. Februar beziehungsweise am 17. März an Eltern per Mail verschickt wurden. In diesen Briefen informiert der Medinger nicht nur über den Zeitpunkt der Kontrollen, sondern er bittet auch darum, dass alle Schüler diesen ersten Bus nach Radeburg nehmen sollen. Und natürlich könnten auch Eltern und Großeltern den öffentlichen Linienbus nutzen.

Entsprechend fielen einige der Reaktionen aus. „Bisher haben unsere Kontrollen immer ergeben, dass der Bus zwar voll ist, aber nie überfüllt war“, heißt es vom Büro des Landrats in Bautzen. Und mit Bezug auf die verschickten Mails heißt es weiter, dass sich die Situation am Mittwoch inzwischen als unrealistisch darstellt. Und das Landratsamt in Meißen wollte von Radeburger Oberschulleiter wissen, ob es am Mittwoch an der Schule eine besondere Situation gab, welche die Ursache für die intensive Nutzung besagten Busses durch die Oberschüler gewesen sein könnte. Dabei geht das Amt davon aus, dass dieser Bus (die Fahrt 109) für die Grundschüler eingerichtet wurde, während die spätere Verbindung, die 711, für die Oberschüler gedacht sei.

„Aus meiner Sicht werden hier zwei Sachen vermischt“, sagt Schulleiter Michael Ufert. „Es gibt weder einen Grundschul- noch einen Oberschulbus. Beide sind ganz normale Linienbusse, in denen nicht nur Schüler mitfahren.“ Zwar habe es im vergangenen Jahr mit der Grundschule Absprachen gegeben, die Schüler entsprechend zu orientieren, eine Verpflichtung, den einen oder anderen Bus zu nutzen, ergebe sich daraus allerdings nicht. „Wenn das gewollt ist, müssten tatsächlich Schulbusse fahren. Dort wäre dann auch jedem ein Sitzplatz garantiert“, ergänzt der Schulleiter der Zille-Oberschule. Zudem liegen zwischen Ankunft der Fahrt 711 und dem Schulbeginn nur elf Minuten. „Da es häufig Probleme mit der Pünktlichkeit gab, nehmen viele Schüler lieber den zeitigeren Bus.“

„Die Aktion der Eltern ist für mich ein Hilfeschrei“, sagt Michael Ufert weiter. Da die Linie 308 in den Landkreisen Bautzen und Meißen sowie auf Dresdner Gebiet unterwegs ist, werden die Eltern seit Jahren von einer Stelle zur anderen geschickt. „Sie wollen sich nicht mehr gefallen lassen, wie die Entscheidungsträger mit ihren Sorgen und Beschwerden umgehen.“ Unabhängig davon, wie das Ergebnis der Kontrolle zustande gekommen ist, sieht Michael Ufert auch noch einen anderen Aspekt. „Rein rechtlich mag es ja okay sein, wenn ein für 100 Leute zugelassener Bus mit 75 oder 80 Fahrgästen unterwegs ist. Moralisch in Ordnung ist das aus meiner Sicht nicht.“ Schließlich hätten die Kinder noch Ranzen und teilweise Sporttaschen dabei. „Die Jüngeren haben oft Mühe, die Haltegriffe zu erreichen.“ Was da bei einer Notbremsung passieren kann, könne sich jeder ausmalen. Erst recht bei der Fahrt zwischen den Ortschaften.

„Landkreise und Städte müssen als Träger der Schülerbeförderung Beförderungsverträge vordringlich unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit der Schüler aushandeln und abschließen“, sagt Dieter Müller. Er ist Professor für Straßenverkehrsrecht an der Hochschule der Sächsischen Polizei. „Leider ist das nur ein absolutes Randthema bei der Vergabe und Verhandlung zwischen dem Träger und dem Busunternehmen.“

Bisher bekamen die besorgten Eltern von Verantwortlichen stets zu hören, dass aufgrund der Linienführung über mehrere Landkreise mit einer schnellen Lösung nicht zu rechnen sei. Denn sowohl in Meißen als auch in Bautzen laufen die Verträge für die Linienkonzessionen erst 2018 aus. Wie die SZ gestern erfuhr, soll es nun aber schon ab diesem Sommer eine Änderung geben. Dann übernimmt die VGM die hiesigen RVD-Linien. „Damit haben wir die Chance, gleich etwas zu ändern“, sagt Andreas Herr, 2. Beigeordneter des Meißner Landrats. So soll eine RVD-Linie, die bisher am Radeburger Gewerbegebiet vorbei fährt, dort einen Halt bekommen. „Dieser Bus soll dann auch eine Schleife über Großdittmannsdorf fahren, sodass es mit dem neuen Schuljahr dort ein zusätzliches Angebot für die Schüler gibt.“ Andreas Herr sagte aber auch, dass bei mehrfachen eigenen Zählungen des Landratsamtes bisher nie ein Buss zu voll gewesen sei.

