Schüler zwischen Rittern und Burgen Die Sechstklässler an der Oberschule Weixdorf konnten sich jetzt über ganz besonderen Geschichtsunterricht freuen.

Das Mittelalter war ganz nah: In der Oberschule in Weixdorf befassten die Sechsklässler in einem Projekt mit der Zeit der Ritter, Burgen und Schwerter. © Thorsten Eckert

Spektakel an der Oberschule in Weixdorf. Die siebten Klassen sind beim Skifahren, die Schüler der Klassenstufe neun im Praktikum. Gelegenheit für die Schüler der sechsten Klasse, sich ins Mittelalter zurückzukatapultieren. Im Rahmen einer spannenden Projektwoche nämlich. Und was im Mittelalter natürlich nicht fehlen darf, sind Burgen. Aus alten Verpackungen wuchsen nun in Weixdorf zahlreiche solcher mittelalterlicher Bauwerke.

Aber was wie lockerer Bastelspaß klingt, ist durchaus mit Geschichtsunterricht verbunden. Denn zunächst mussten die Schüler einige wichtige Fragen beantworten. Wie ist eine Burg aufgebaut? Welche Funktionen hat sie? Und kaum waren die Burgen fertig, standen schon die nächsten Fragen an: Wie wohnte man eigentlich auf einer Burg? Und wer wohnte wo? Wie genau nahm man es mit den Tischsitten und der Hygiene?

Schwerter und Schilde selbst gebastelt

Und da sind dann ja auch noch die Themen Ritter, Waffen und Rüstungen. Wobei die Schüler diesmal auch ihr handwerkliches Können unter Beweis stellen mussten: In der Werkstatt der Oberschule entstanden dabei zahlreiche Schwerter und Schutzschilde. Holzbretter müssen dazu vorab in die richtige Form gebracht werden. Die Schwerter brauchen einen Griff – und wer will, kann seinem Schwert dann noch etwas Farbe verleihen. Und natürlich war die Begeisterung groß, als die frisch gekürten „Ritter“ nun noch die Chance bekamen, gegen TC-Lehrer Peter Hütter das Ganze im Kampf sozusagen Mann gegen Mann auszuprobieren.

Ein wirklich spannender Schlusspunkt für das erste Halbjahr, bevor es Freitag nun in die zweiwöchigen Winterferien geht. Und bevor es nun Zeugnisse gibt, stand zunächst noch das große Mittelalter-Spektakel in der Aula als Abschluss des Projekts an. Deutsch-Lehrerin Kerstin Aehrig als Burgfräulein und der schon erwähnte Ritter Peter Hütter führten durchs Programm. Und das hatte einiges zu bieten! Till Eulenspiegel zum Beispiel, der versuchte, einem Esel das Lesen beizubringen. Die Schüler präsentierten ihre Erkenntnisse zu den Themen Medizin und Mode, Schrift und Burgen im Mittelalter – bevor dann noch einmal spektakuläre Ritterspiele über die Bühne gingen.

Unser Autor Arne Schreiter besucht die neunte Klasse der Oberschule Weixdorf und absolviert derzeit ein Schülerpraktikum in der SZ-Lokalredaktion Radeberg.

