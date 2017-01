Schüler zeigen Fotos im Gericht

Im Saal 1 des Amtsgerichts Pirna auf dem Sonnenstein eröffnet am 17. Januar eine neue Fotoausstellung. Unter dem Titel „Stadtwelten“ zeigt die Schau Arbeiten des Fotomedia-Kurses der Jahrgangsstufe 12 am Pirnaer Schiller-Gymnasium. Angeregt von Omas Fotoalbum hatten sich die Gymnasiasten auf Motivsuche an vielen Orten in der Stadt begeben und dabei viele interessante Details entdeckt. „Unser Ziel war es, Pirnas Stadtwelten aus unserer Sicht kreativ im Bild festzuhalten“, schreiben Miriam Niendorf und Sarah Schleinitz vom Fotomedia-Kurs. Dabei veränderten die ausschwärmenden Jungfotografen ganz oft bewusst ihren Standort, um ungewöhnliche Perspektiven und Blickwinkel einzufangen. Darüber hinaus spielten die Teilnehmer mit technischen Möglichkeiten ihrer Kameras, warteten auf das passende Licht oder fügten gar selbst Details in den Fotos dazu. Die Vernissage beginnt 16.30 Uhr, die Bilder sind anschließend bis 30. Juni im Amtsgericht zu sehen. (SZ/mö)

