Schüler wollen klarere Regeln Die Jugendlichen entscheiden mit, wenn es um das Handy und die Hofpause geht. Nicht immer sind sie einer Meinung.

Schülersprecherin Philine Graichen (rechts) unterhält sich mit Max Hausmann und Lilian Schubert über die Hofpausen in der Pestalozzi-Oberschule. Die Jüngeren wollen sie, die Älteren nicht. © André Braun

Die Schüler der Pestalozzi-Oberschule Hartha fordern noch klarere Regeln und ein konsequenteres Durchgreifen bei Verstößen. Deshalb haben sie die Hausordnung auf den Prüfstand gestellt. Der Schülerrat beantragte zur Schulkonferenz Ende des vergangenen Schuljahres eine neue Diskussionsrunde. „Grundsätzlich hat sich die Hausordnung bewährt. Trotzdem werden einige Veränderungen gewünscht“, so Schulleiterin Kerstin Wilde.

Die Schüler regen an, dass weitere Themen in die Hausordnung aufgenommen werden. Außerdem bemängeln sie die Kleinteiligkeit einiger Punkte und den Katalog von Maßnahmen, wenn gegen Regeln verstoßen wird.In dem Papier sollte auch die Medienordnung klarer formuliert werden. „Die Arbeit mit den neuen Tablets wird ebenfalls einfließen“, so Kerstin Wilde. Es gehe um den bewussten Umgang mit den Medien. „Sie sollen zum Einsatz kommen, wenn sie beim Lernen helfen. Es soll aber auch darauf geachtet werden, dass es Zeiten gibt, in denen nicht mit der modernen Technik gearbeitet wird“, sagt die Schulleiterin. Die Hausordnung soll in Bezug auf die Suchtgefahr ergänzt werden.

All das wurde während einer Lehrer-Eltern-Schüler-Partnerkonferenz besprochen, an der vier Lehrer sowie jeweils sieben Schüler und Eltern teilgenommen haben. Schulleiterin Kerstin Wilde moderierte die Veranstaltung, beeinflusste aber die Diskussionsrunde nicht.

Gefordert wird auch mehr Transparenz im Unterricht und bei der Bewertung. Es soll neue Regeln bei der Gruppenarbeit geben. „Die Schüler wünschen, dass sie sich bei dieser nicht nur freiwillig zusammenfinden können. Denn dann würden einige Schüler geschickt wählen, um teilweise von anderen zu profitieren. Deshalb soll der Lehrer Gruppen nach verschiedenen Kriterien zusammenstellen“, erklärt die Schulleiterin. Dieser Vorschlag sei von den Schülern gekommen. Einer habe sogar gemeint, dass die Zusammenarbeit mit wechselnden Teammitgliedern eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben ist, so Wilde.

Vor allem den Siebtklässlern ist wichtig, dass die Pünktlichkeit am Arbeitsplatz durchgesetzt wird, und dass Termine eingehalten werden. Das heißt, dass die Schüler fünf Minuten Vorbereitungszeit auf den Unterricht haben und die Arbeitsmittel auf dem Tisch liegen sollen.

Klarer formuliert werden sollen die Verhaltensregeln im Umgang miteinander. Werden diese nicht eingehalten, gibt es einen Katalog von Maßnahmen. Dieser wird erweitert.

Die Zehntklässler setzten sich dafür ein, dass die Hofpause nicht verbindlich ist. „Schön wäre es, wenn dieser Antrag angenommen würde“, sagte Schülersprecherin Philine Graichen. Doch die Schüler aller anderen Klassen fanden, dass die Hofpause auf dem Hof Pflicht sein soll, damit sich die Kinder und Jugendlichen auspowern können, so Kerstin Wilde. Einschränkungen soll es in der Winterzeit geben. Möglich ist eine Verkürzung der Hofzeit.

Den Mitgliedern der Partnerkonferenz lag der Antrag vor, das Handy in beiden größeren Pausen anschalten zu dürfen. Doch auch das war von den meisten nicht gewollt. Das Handy darf wie bisher in der Mittagspause, aber nicht beim Essen, benutzt werden. Wer im Unterricht sein Handy anschaltet und dabei erwischt wurde, ist bisher erst einmal ermahnt worden. Künftig soll das Gerät auf Wunsch der Schüler gleich eingezogen werden. „Wir haben uns an die eingeschränkte Handy-nutzung gewöhnt. Es ist selten vorgekommen, dass das Gerät für den ganzen Tag eingezogen beziehungsweise von den Eltern abgeholt werden musste“, so Philine Graichen.

Nun werden die Änderungsvorschläge für die Hausordnung in den Klassen diskutiert und entsprechend eingearbeitet. Anfang des kommenden Jahres soll es dazu zur Schulkonferenz einen Beschluss geben.

zur Startseite