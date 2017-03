Schüler werden zu Opernstars Was haben ein Musikinstrument und eine Schlange gemeinsam? Die Pesterwitzer Grundschüler erzählen es.

Bei der Probe am Donnerstag ist Constantin Raue in der Rolle des bösen Monstatos zu sehen. Die gefangene Prinzessin Pamina wird von Yvonne Fiedler gespielt. © Karl-Ludwig Oberthür

Kleine Pandas, Hasen, Fledermäuse, Schmetterlinge und alle möglichen Tiere – fast alle Kinder sind am Donnerstag für die Probeaufführung in der Turnhalle der Pesterwitzer Grundschule verkleidet oder maskiert. Sie alle sind Darsteller des Stücks „Die kleine Zauberflöte“, sozusagen eine kleine Schwester des weltberühmten Stücks. Dieses stammt von Wolfgang Amadeus Mozart und wurde zum ersten Mal in Wien im Jahr 1791 aufgeführt. Es geht um Liebe, Helden, Abenteuer und eine goldene Zauberflöte, mit deren Hilfe eine Prinzessin befreit wird.

Die Opernvorstellung der Grundschüler ist der Höhepunkt einer gemeinsamen Projektwoche mit der Kammeroper Dresden. Daran nehmen alle 204 Kinder der Schule teil. „Während der Woche haben die Kinder in Gruppen mit den Tanz- und Musikpädagogen sowie mit den Profis von der Kammeroper gearbeitet“, sagt Anja Mietzsch, die Musiklehrerin der Schule. Die singenden Kinder und die Soloflötistin Johanna Haneboth, eine Viertklässlerin, übten drei Wochen lang. Mithilfe der Lehrer haben die Schüler alles über Mozart und den gesamten Inhalt der Oper gelernt, thematische Bilder gemalt und einen Teil ihrer Kostüme selbst gebastelt.

Jedes Jahr organisiert die Grundschule eine oder zwei ähnliche Projektwochen. Die meisten der Operndarsteller haben deswegen schon Erfahrungen damit. Immer zum Schulanfang, im Frühling und zu Weihnachten gibt es Aufführungen. Finanziert wurde die Projektwoche von dem Förderverein der Schule und vielen kleinen und großen Sponsoren.

Opern, Operetten, Kammeraufführungen – die Dresdner Kammeroper hat ein großes Repertoire und hat in ganz Europa gespielt. „Wir wollen den Kindern den Tagesablauf eines Künstlers, wie eine Oper einstudiert wird und natürlich Disziplin auf der Bühne vermitteln“, so Thomas Ende, Regisseur der Vorstellung.

Timo Seidel und Fabian Thiem sind beide acht Jahre alt. Timo spielt einen Panda und Fabian einen Kater, ihre Tiere treten im zweiten Akt auf die Bühne. Die beiden haben sich jeweils eine Stunde pro Tag auf ihre Rollen vorbereitet, damit sie ganz überzeugend wie Wildtiere anschleichen und angreifen können. Ihr Lieblingsmoment der Oper ist der Angriff der Schlange. Die Ouvertüre übernimmt die erste Klasse, die wilden Tiere und die Vogelfängerkinder werden von der zweiten Klasse gespielt. Und alle anderen Rollen, auch die böse Schlange, übernehmen Dritt- und Viertklässer. Die Profis der Kammeroper übernehmen die Rollen des Erzählers, des Prinzen Tamino, der hübschen Prinzessin Pamina und der Königin der Nacht. Für die musikalische Begleitung sorgt neben der Flötenspielerin der Pianist Darren Saddy.

Am Freitag findet für die Eltern eine Aufführung des Stücks im Freitaler Kulturhaus statt.

