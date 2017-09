Schüler werden gefördert Stolpener Familienzentrum verbindet Spaß und Lernen. Das soll auch bei der Nachhilfe positiv wirken.

Im Gogelmoschhaus in Stolpen gibt es Nachhilfeangebote. © dpa

Das Gogelmoschhaus in Stolpen verbindet in seiner Konzeption die Aspekte Erholung, Begleitung, Gestaltung, Entwicklung und Begegnung. Nach diesem Credo werden auch die Veranstaltungen und Seminare zusammengestellt. Es geht um die verschiedensten Formen der Hilfe. Auch in den Schülerprogrammen lassen sich diese Bausteine wiederfinden. Mit den Angeboten im Gogelmoschhaus soll Lernen wieder Spaß machen und die Motivation dafür steigen. Auch in Stolpen und Umgebung sei jeder Schüler anders, aber alle hätten ein Ziel: Gute Noten, Spaß am Lernen und erfolgreich in der Schule sein, sagt Heike Gestring vom Gogelmoschhaus.

Die Nachhilfeangebote orientieren sich weitgehend an den inhaltlichen Bildungs- und Erziehungszielen der sächsischen Lehrpläne. Sie richten sich an Schüler der unterschiedlichen Schularten, die Hilfestellung nach dem Unterricht benötigen, ihre Lern- und Arbeitstechniken erweitern möchten, um weitgehend selbstständig und effektiv zu arbeiten. Angesprochen sind Schüler von der ersten bis zur zwölften Klasse. Nachhilfeunterricht gibt es in den Fächern Deutsch, Mathe, Physik, Englisch und Französisch. (SZ/aw)

Anfragen per E-Mail unter: verein@gogelmoschhaus.de

