Schüler wählen CDU und Michael Kretschmer an erste Stelle Bei der Juniorwahl am Christian-Weise-Gymnasium landet die AfD nur auf Platz drei hinter den Linken.

zurück Bild 1 von 2 weiter Michael Kretschmer © nikolaischmidt.de Michael Kretschmer



Ginge es nach den Schülern des Christian-Weise-Gymnasiums, hätte der ehemalige Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer (CDU) sein Direktmandat mit 35, 7 Prozent gesichert und die CDU bei den Zweitstimmen (Grafik) mit 22,3 Prozent gewonnen. Bereits vor der Wahl des Bundestages gaben die Schüler ihre Stimme bei der bundesweiten Juniorwahl ab. Darüber informierte Erik-Holm Langhof, Vorstand im Schülerrat. In Zusammenarbeit mit den Lehrern des Fachs Gemeinschaftskunde bereitete der Schülerrat die Juniorwahl für die Klassenstufen 7 bis 12 vor. In der Woche vom 18. bis 22. September gaben 420 der 587 „wahlberechtigten Schüler“ des Gymnasiums ihre Stimme ab. Etwa 20 Wahlhelfer legten Wählerverzeichnisse an, sorgten für einen reibungslosen Ablauf und zählten die Stimmen aus. Die vollständigen Resultate sind auf der Homepage des Schülerrats veröffentlicht und weichen erheblich von der echten Bundestagswahl ab.

schuelerrat-cwg.de/juniorwahl-bundestag-2017

zur Startseite