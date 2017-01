Schüler verspätet, Flugzeuge am Boden Die teils intensiven Schneefälle haben gestern im Landkreis zu zahlreichen Problemen geführt.

Das Tor hängt schräg, der Briefkasten ist kaputt – ein Laster kam am Dienstagmorgen ins Schlittern und landete auf dem Grundstück von Jörg und Doreen Richter. Als die Polizei zur Unfallaufnahme da war, sind zwar viele Fahrzeuge langsamer gefahren. © Sebastian Schultz

Eigentlich nur ein kleiner Schlenker. Die 53-jährige Fahrerin eines Opels wollte am Dienstagvormittag von der Fabrikstraße in Meißen nach links in die Cöllner Straße abbiegen. Doch dann passierte es. Ihr Wagen kam auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen einen parkenden VW. Ein Gesamtschaden von rund 500 Euro entstand. Solche Meldungen sind typisch für den Polizeibericht vom Schneedienstag im Elbland.

In Radebeul erschienen vor allem Schüler, die aus Dresden in die Region einpendeln, nicht pünktlich zum Unterricht. Der Grund waren Straßenbahnen, die teils 15 Minuten hinter dem Fahrplan lagen.

Auch die Abläufe auf der S-Bahnlinie 1 durch das Elbtal wurden zeitweise verzögert. An einigen Steigungen vor allem auf Bundesstraßen standen Laster quer und behinderten die Weiterfahrt. Der Busverkehr war gleichfalls betroffen.

Am Dresdner Flughafen mussten einige Jets warten, bis der Winterdienst die knapp drei Kilometer lange Piste geräumt hatte. Der erste Flieger nach Frankfurt konnte erst 40 Minuten später abheben, als geplant. Der Frühflug nach München musste gestrichen werden, da die Maschine am Vorabend des Wetters wegen nicht in der bayerischen Hauptstadt abheben konnte. Und das Flugzeug aus Zürich, das halb zehn in Klotzsche landen sollte, musste wegen Eisregens nach Nürnberg umgeleitet werden. Bereits am Montagabend hatten Flieger Schwierigkeiten, zu landen. Die Urlaubsmaschine aus Fuerteventura landete zunächst in Leipzig, weil in Dresden die Piste geräumt wurde. Gegen 1.15 Uhr in der Nacht erreichten die Reisenden dann doch noch ihr Ziel. „Der Winterdienst ist non-stopp im Einsatz“, sagte Airport-Sprecher Christian Adler.

Lkw rauscht in Grundstück

SZ-Redakteur Jörg Richter wurde am Dienstag von einem Schutzengel vor einem großen Unglück bewahrt. Der Glaubitzer schippte am Dienstagmorgen gerade noch den frischen Schnee vom Fußweg vor seinem Haus, als nur fünf Minuten später ein Lastwagen in sein Gartentor krachte. Der rote Mercedes aus Staßfurt hatte Holz nach Quersa geliefert und war nun auf dem Rückweg, als er auf der B 98 ins Schlittern gerät, über den Gehweg rutschte und erst im Vorgarten der Familie Richter zum Stehen kam. Es war für sie der dritte Unfall in vier Monaten. „Ich könnte heulen. Man hat ja Angst, Schnee zu schippen oder die Kinder vor dem Haus spielen zu lassen“, so die zweifache Mutter Doreen Richter.

Die Anwohner der B 98 schlagen vor, zur Absicherung Betonleitplanken entlang der Bundesstraße aufzustellen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), welches normalerweise für Bauarbeiten auf Bundesstraßen zuständig ist, verwies am Dienstag an den Landkreis. Dieser beurteilt die Verkehrssicherheit und ordnet entsprechende Maßnahmen an, so Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert.

Neuer Schnee ist unterdessen nicht in Sicht. Höchstens am Mittwochmorgen sind ein paar Flocken möglich. Kurzzeitig können Plusgrade erreicht werden. Der Donnerstag dürfte sonnig und kalt starten. Zum Abend hin wird es milder, bis zu drei Grad sind drin. Dabei ist am Nachmittag nochmals Glatteis möglich. Das Wochenende wird deutlich milder mit bis zu sechs Grad. Dabei kann es auch regnen. (SZ)

zur Startseite