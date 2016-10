Schüler verkaufen Kunst für guten Zweck

Das Radeberger Humboldt-Gymnasium. © Thorsten Eckert

Zur Eröffnung der alljährlichen Schüler-Kunst-Ausstellung und der nunmehr zweiten Ausgabe der Schüler-Kunst-Auktion laden die Schüler des Radeberger Humboldt-Gymnasiums am Mittwoch, dem 26. Oktober, ein. Ab 17 Uhr gibt es in der Aula der Schule am Freudenberg dann wieder ganz besondere Angebote. Und das für soziale Zwecke.

Denn bei der Kunstauktion werden Werke von Schülern des Gymnasiums versteigert. Der Erlös für die Malereien, Collagen und Grafiken kommt zur Hälfte den jungen Künstlern und zur anderen Hälfte einer Schule für Waisenkinder in Tansania als Spende zugute, heißt es in einer Ankündigung zur Veranstaltung.

Die Werke, die zur Auktion angeboten werden, sind bereits jetzt auf der Internetseite des Humboldt-Gymnasiums zu finden. Wer also Interesse hat, kann sich schon mal vorab ganz bequem eines der Bilder aussuchen. (SZ)

www.hgr-web.de

zur Startseite