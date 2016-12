Schüler und Heimkehrer singen in der Johanniskirche Nach dem Erfolg im Vorjahr erwartet der Chor am Dienstag in Zittau noch mehr Besucher.

Ein Teil des Jugendchores beim „Weihnachtssingen“ in der Aula des Christian-Weise-Gymnasiums. Nach dem Auftritt und einer kurzen Pause haben die Sänger gleich für das Nachweihnachtskonzert am Dienstag geprobt. © Matthias Weber

Zittau. In der Aula des Christian-Weise-Gymnasiums ist es absolut still. Richard Besser schlägt die ersten Töne auf dem Flügel an. Felix Weickelt hebt die Arme, schaut den Sängern in die Augen und bewegt die Lippen. Die Hälfte des Chores beginnt zu singen. Kurz danach setzen die Stimmen der anderen ein. Der Jugendchor intoniert zunächst leise, dann kräftiger „Ubi caritas“. Das Lied möchte er den Anschlagsopfern in Berlin widmen und den Tätern entgegensetzen, sagt Chorleiter Weickelt später. „Wo Liebe und Güte ist, da wohnt Gott“, heißt es im lateinischen Text. „Der Schluss war noch nicht so gut“, sagt Weickelt und setzt die Probe fort.

Die Probe am Mittwoch war nicht die Letzte. Am Freitagvormittag treffen sich die Schüler des Jugendchores mit dem Kinderchor und Heimkehrern zur Generalprobe. Gemeinsam bereiten sie das Weihnachtskonzert unter dem Titel „Sei uns willkommen!“ in der Johanniskirche am kommenden Dienstag um 17 Uhr vor.

Das Konzert im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg, rund 600 Besucher kamen um den Jugendchor, der sich damals noch aus 25 Schülern zusammensetzte, zu hören. Beim diesjährigen Konzert wird erstmalig auch der 20-köpfige, neu gegründete schulübergreifende Chor der Klassen 5 bis 7 unter Leitung von Paul Wauer, singen, kündigt Felix Weickelt an und fügt hinzu: „Neben klassischen Weihnachtsliedern bekommen die Besucher anspruchsvolle Chorgesänge zu hören.“ Begleitet werden die Sänger von Orgel, Streichinstrumenten und Percussion. Unter den Heimkehrern sind Studenten, die in Wien, Dresden oder „sonst wo“ studieren, sagt Weickelt. Sie haben über das Internet und Facebook vom Konzert in der Johanniskirche erfahren oder früher schon im Zittauer Chor gesungen und wollen dabei sein. Der Eintritt ist frei und die Kirche wohltemperiert, wirbt der musikalische Türmer und wendet sich wieder dem Klangkörper zu.

Konzentriert schaut Henrike Marquardt beim Singen auf das Notenblatt. Die 17-Jährige besucht das Christian-Weise-Gymnasium und schätzt das Gemeinschaftsgefühl im Jugendchor, zu dessen Proben sie jeden Freitagnachmittag geht, wenn ihre Mitschüler schon ins Wochenende starten. Mitschülerin Emely Weigelt ist genauso begeistert und sagt: „Die Musik hilft mir, nach der Schule runter zu kommen.“ Marie Kühne, die derzeit ein Praktikum im Gerhart-Hautmann-Theater absolviert, meint sogar: „Ohne Chor geht nichts mehr.“ Die Mädchen sind Feuer und Flamme und deutlich in der Mehrheit im Jugendchor, dem inzwischen 38 Schüler der Park- und Burgteichschule sowie des CWG angehören. „Die Jungs sind schwerer zu motivieren“, erklärt Weickelt das Ungleichgewicht der Geschlechter.

Ein Schüler fällt auf, weil er viel kleiner als die anderen ist. Es ist der Sechstklässler Alwin Leumann. Normalerweise sollte er im Chor der Jüngeren sein, in dem die Schüler bis zur 7. Klasse singen. . „Alwin hat Bestandsschutz, weil er schon dabei war, als es nur einen Chor ohne Altersbeschränkung gab“, wendet Weickelt ein.

Zum Leben im Chor, der sich erst im April 2015 gründete, gehören inzwischen gemeinsame Wochenenden oder Ausfahrten. So sang der Chor spontan am Zweiten Advent zwei Konzerte und auf der Karlsbrücke in Prag. Nach dem Konzert am Dienstag treffen sich die Beteiligten noch zu einer After-Show-Party im Gemeindesaal in der Pfarrstraße. „Im Sommer geht es eine Woche ins Baltikum“, verrät der studierte Musiker.

Nach den Weihnachtsfeiertagen ist die Oberlausitz voll von Heimkehrern, deshalb hofft der Türmer, dass sich auch die Zahl der Besucher verdoppelt, bei den Mitwirkenden ist das schon so.

Nachweihnachtskonzert „Sei uns willkommen!“ am 27.12.2016 von 17 bis 19 Uhr in der Johanniskirche.

zur Startseite