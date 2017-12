Schüler überreichen Weihnachtsspenden Über 6 000 Euro hat das Augustum-Annen-Gymnasium an soziale Projekte übergeben.

Die Schüler des Augustum-Annen-Gymnasiums konnten vor Weihnachten über 6 000 Euro an soziale Projekte spenden. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Beim Weihnachtsmarkt im Klosterhof des Augustum-Annen-Gymnasiums ist eine Summe von 2 787,76 Euro zusammengekommen. Das Geld wurde in der letzten Schulstunde dieses Jahres beim Weihnachtkonzert der Schule an soziale Einrichtungen in Görlitz, Dresden und Projekte in Nepal und Afrika übergeben. Der Sonnenstrahl e.V. Dresden, der Christliche Hospizdienst in Görlitz, der Förderverein des Gymnasiums, ein Krankenhaus in Mbesa in Tansania und der Görlitz-Pelmang e.V. für das dritte Gesundheitscamp in Nepal werden damit unterstützt. Das teilt Hubertus Kaiser, Pressekoordinator des Augustum-Annen-Gymnasium, mit.

„Ich bin beeindruckt vom Engagement, mit dem die Schüler beim Weihnachtsmarkt unsere Projekte vorgestellt haben“, sagt Zahnarzt Dr. Rüdiger Pfeifer, der einen der Schecks der Schüler in Empfang nehmen durfte. „Die Summen, die wir heute erhalten haben, werden vor Ort vor allem Hilfe zur Selbsthilfe auslösen und das Leben der Kinder in Pelmang (Nepal) und Mbesa (Tansania) verbessern“, erklärt Katrin Götz, die über ein Nepal-Schulprojekt auch Briefpartnerschaften zwischen den nepalesischen und Görlitzer Schülern aufgebaut hat. Sie freue sich über dieses Weihnachtsgeschenk für ihren Verein. Im kommenden Jahr werden Lehrer erstmals mit Schülern in das Partnerdorf Pelmang reisen, vor Ort Aufbauarbeit leisten und die brieflichen Kontakte intensivieren.

Neben diesen Weihnachtsmarktspenden überreichte der Schulförderverein des Augustum-Annen-Gymnasiums die beim „Anderslauf der Görlitzer Gymnasien“ erlaufenen Spenden. Zwei Schecks mit jeweils 1 921 Euro gingen an den Verein „Wünsche von Herzen“ sowie den

Görlitz-Pelmang e.V. (szo)

