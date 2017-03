Schüler überfallen

Bundespolizei deckt Schleusung auf Görlitz. Ein Ukrainer ist in der Nacht zum Mittwoch wegen des Vorwurf des Einschleusens festgenommen worden. Kurz vor vier Uhr fiel Bundespolizisten ein polnischer Van auf, der von Polen kommend in Richtung Dresden steuerte. An der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf wurde der Fahrer zum Anhalten aufgefordert. Der 46-Jährige wies sich mit einem polnischen Aufenthaltstitel aus. Seine russischen Passagiere dagegen waren lediglich im Besitz von polnischen Asylbescheinigungen. Bei ihnen handelt es sich um eine 37-jährige Frau, deren 36-jährigen Ehemann sowie die gemeinsamen Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren. Die Familie kommt aus dem nordkaukasischen Tschetschenien und wollte den eigenen Angaben zufolge nach Brühl, wo sich bereits Angehörige aufhalten. Die Geschleusten sind später wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt und im Anschluss an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben worden. Während sie sich die nächste Zeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden aufhalten werden, prüft das Bundesamt eine Rückführung nach Polen. Gegen den in Polen lebenden Schleuser wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Zudem ist ihm wegen des strafbaren Verhaltens das Reiserecht, welches er bislang mit seinem Aufenthaltstitel in Anspruch nehmen konnte, von der Bundespolizei aberkannt worden. Im Anschluss erfolgte seine Zurückschiebung nach Polen. (szo)

Görlitzer an der Altstadtbrücke festgenommen Görlitz. Vor einem knappen Jahr ist ein 34-jähriger Görlitzer vom Amtsgericht Görlitz wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt und später von der Staatsanwaltschaft Görlitz per Haftbefehl auf die Fahndungsliste gesetzt worden. Am Mittwoch lief der Verurteilte einer Streife der Bundespolizei an der Altstadtbrücke in die Arme und es klickten die Handfesseln. Letztlich erlangte der Mann seine Freiheit wieder, denn er zahlte die fällige Geldstrafe von 300 Euro. (szo)

Kurzzeitkennzeichen sind kein Freifahrtschein Kodersdorf. Am Montagmorgen hat eine Streife der Autobahnpolizei hinter dem Autobahntunnel bei Kodersdorf einen Mercedes gestoppt. Bei der Kontrolle des Wagens und des 19-jährigen Fahrers fiel auf, dass der Pkw nicht zugelassen war. Er trug zwar Kurzzeitkennzeichen, die in Frankfurt am Main ausgegeben waren, jedoch wurde das Auto dort nicht – wie behördlich verfügt – zur Hauptuntersuchung vorgestellt. Daher untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige. (szo)

Illegalen Waffen in einem Auto entdeckt Malschwitz. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach haben am Mittwochnachmittag auf dem Autobahn-Parkplatz „Löbauer Wasser den Ford Mondeo eines 44-jährigen Polens kontrolliert. Diese war von Görlitz kommend in Richtung Dresden unterwegs. In dem Fahrzeug fanden die Beamten einige verbotene Waffen, so zwei Elektroschocker, eine verbotene Schreckschusspistole mit 100 Platzpatronen und ein Einhandmesse. Er musste die verbotenen Waffen abgeben und wird sich einem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz stellen. (szo)

Weißer Audi A 6 entwendet Niesky. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen auf dem Lilienweg in Niesky abgestellten weißen Audi A 6 entwendet. Der etwa zwei Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen GR-DM 40 hat einen Wert von rund 80000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. (szo)

Mann befriedigt sich in der Öffentlichkeit Görlitz. Ein junger Mann hat am Mittwochmorgen auf der Reichertstraße in Görlitz eine Passantin belästigt. Er befriedigte sich vor der 23-Jährigen, als diese vorbeiging. Die Frau informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu den exhibitionistischen Handlungen aufgenommen. (szo)

Sachbeschädigungen an Laternen Görlitz. In der Nacht zum Mittwoch haben in Görlitz Unbekannte vier Straßenlaternen an der Zittauer Straße beschädigt. Die Täter entfernten Abdeckungen der Beleuchtungen und rissen Kabel heraus. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

VW Caddy beschädigt Herrnhut. Vergeblich haben Kriminelle versucht, einen auf dem Zinzendorfplatz in Herrnhut geparkten VW Caddy zu entwenden. Die Täter beschädigten das Türschloss des Wagens. Ein Eindringen gelang ihnen nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 15. und 22. März. (szo)

Sachbeschädigung in Herrnhut interessiert offenbar niemanden Herrnhut. Es muss laut gerumst haben, als mitten in Herrnhut in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte eine Telefonzelle am Zinzendorfplatz gesprengt haben. Doch interessiert hat das offenbar niemanden der Anwohner. Der Polizei wurde der Sachverhalt erst am Donnerstagvormittag bekannt. Vermutlich hatten der oder die Täter in der Telefonzelle einen starken Knallkörper gezündet. Sie wurde nahezu vollständig zerstört. Den Sachschaden bezifferte ein Techniker nach ersten Schätzungen mit rund 10000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen. (szo)

Mountainbike in Weißwasser entwendet Weißwasser. Am Mittwoch haben in Weißwasser Unbekannte ein auf der Lutherstraße abgestelltes Fahrrad gestohlen. Das 26-Zoll-Mountainbike der Marke Focus hatte einen Zeitwert von etwa 1350 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)