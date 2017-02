Schüler trifft Berufswelt Mehr als 90 Firmen im Landkreis präsentieren sich dieses Jahr bei der Schnupperwoche – Rekord. Und es gibt einen neuen Trend.

Wer sich im Forstbezirk Bärenfels zum Forstwirt ausbilden lässt, lernt dabei auch Präzisionsschnitte. © Archivfoto: Andreas Walther

Vom 13. bis 18. März ist es wieder so weit: Dann präsentieren sich bei der sachsenweiten Schnupperwoche „Schau rein“ mehr als Tausend Unternehmen für Schüler ab der siebten Klasse. Im Landkreis wird erstmals die Marke von 90 teilnehmenden Unternehmen geknackt. Das hohe Interesse zeige, wie sehr sich die Unternehmen um Nachwuchs bemühen, sagt Manuela Sprechert. Sie arbeitet im Landratsamt im Bereich Wirtschaftsförderung und organisiert die Woche mit.

Die Bandbreite der teilnehmenden Firmen umfasst alle denkbaren Ausbildungsberufe in der Region. Von A wie Altenpfleger über B wie Brunnenbauer und H wie Hebamme, L wie Landwirt bis Z wie Zerspanungsmechaniker können die Schüler in den sechs Tagen gleich mehrere Berufe, für die sie sich interessieren, entdecken.

Die Unternehmen organisieren etwa Touren durch das Firmengelände oder bereiten sich in speziellen Workshops auf die jungen Besucher vor. Die Internationale Speditionsfirma Maur in Kesselsdorf zeigt Interessierten für den Beruf als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung ihr modernes Containerlager. Schüler können beim Verpacken von Möbeln helfen, die weltweit versandt werden.

Die Firma Schütz-Zahntechnik bildet in Glashütte sowohl Zahntechniker als auch Kaufleute für Büromanagement aus. Mit rund 40 Mitarbeitern ist das einer der größeren teilnehmenden Arbeitgeber im Landkreis. „Wir wollen weiter für uns werben, in den letzten Jahren konnten wir durch die Schnupperwoche neue Azubis gewinnen“, sagt Diana Paul von Schütz-Zahntechnik. Der Staatsbetrieb Sachsenforst bildet im Forstbezirk Bärenfels jährlich fünf Azubis zu Forstwirten aus. Dafür wurde extra eine Lehrstelle in Hetzdorf am Tharandter Wald eingerichtet.

Aus Sebnitz ist die Firma Hillcon erstmalig bei der Woche der offenen Unternehmen dabei. Sie sucht Azubis für den Beruf des Industrienähers und des Textilmaschinenführers. Auch die Asklepios Klinik Sächsische Schweiz, die für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpfleger werben will, öffnet ihre Türen.

In Pirna beteiligen sich neben anderen die FEP, ein DM-Drogeriemarkt und die Bundesagentur für Arbeit an der Aktionswoche. Und auch das Landratsamt selbst ist bei der Woche vertreten. Die Behörde bildet unter anderem Straßenwärter und Verwaltungsfachangestellte aus. Wer sich für den Beruf des Polizisten interessiert, kann sich in Sebnitz und Dippoldiswalde in den Wachen umschauen.

Die 92 teilnehmenden Unternehmen bieten insgesamt 323 Schnupperangebote – dafür stehen allein im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1 700 Plätze zur Verfügung. Denn Schüler können auch mehrere Angebote innerhalb der Schnupperwoche wahrnehmen, wenn das mit ihren Lehrern abgesprochen ist. „Wir freuen uns, wenn Schüler das große Angebot ordentlich nutzen“, sagt Manuela Sprechert vom Landratsamt. Die Woche richte sich vordergründig an Oberschüler, sagt sie. „Zunehmend werben die Firmen aber auch um Gymnasiasten, die sie für ein duales Studium mit ihrem Betrieb als Partnerunternehmen gewinnen wollen.“

Noch bis zum 6. März können Schüler direkt auf der Website ihre Schnupperkurse buchen. Teilnehmer, die sich bis zum 1. März anmelden, erhalten für die gesamte Woche ein kostenfreies Ticket für alle Fahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr.

