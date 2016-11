Artikelempfehlung

Schüler treffen Breakdance-Stars

Großhennersdorf. Die Grundschule „Henriette Sophie von Gersdorff“ in Großhennersdorf hat beim Kreativwettbewerb der Krankenkasse AOK Plus gewonnen. Sie dürfen sich nun über den Hauptpreis freuen: Die Deutschen Meister im Breakdance, The Saxonz, werden am 30. November in die Schule kommen. Sie werden dort auftreten und einen Workshop geben, wie aus einer Pressemitteilung der AOK hervorgeht.Hauptpreis ein School Dance Day mit The Saxonz, Deutsche Meister im Breakdance, ausgelobt. Nun können sich die Großhennersdorfer Schüler auf einen Workshop und natürlich vor allem auf den Auftritt der Break Dancer freuen. Am 30. November steigt die Party in der Schule.Großhennersdorfer Schule gewinnt HauptpreisSchüler können sich auf School Dance Day freuenDie Entscheidung ist gefallen: Gewinner des Hauptpreises beim Kreativwett-bewerb der AOK PLUS ist die Grundschule „Henriette Sophie von Gersdorff“ in Großhennersdorf.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/schueler-treffen-breakdance-stars-3547410.html