Schüler spielen Gemeinderat Zehntklässler der Oberschule Kreischa probieren sich in der Kommunalpolitik.

Bereits im vergangenen Jahr spielten Kreischaer Schüler Gemeinderat. © Archivfoto: Karl-Ludwig Oberthür

Kreischa. Wie Kommunalpolitik funktioniert, dürfen auch in diesem Jahr wieder Zehntklässler der Oberschule Kreischa ausprobieren. Sie werden dazu im Vereinshaus in Kürze eine Gemeinderatssitzung nachspielen. Zuvor werden die Schüler am 29. Januar an selber Stelle eine echte Sitzung des Gremiums mitverfolgen. Ziel des Projekts der Friedrich-Ebert-Stiftung ist, etwas gegen die Politikverdrossenheit unter jungen Leuten zu tun. Dieses Jahr nehmen 44 Oberschüler am Planspiel teil, also zehn mehr als 2017. Aufgeteilt in Fraktionen, bringen sie in dem fiktiven Gremium ihre Vorschläge und Argumente vor. Mehrere Gemeinderäte sollen sie dabei am 31. Januar bei der gemeinsamen Sitzung unterstützen. (skl)

