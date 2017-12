Schüler spenden für Hospitz Siloah Jungen und Mädchen des Christian-Weise-Gymnasiums Zittau haben an einer ganz besonderen Hilfsaktion teilgenommen.

Das Christian-Weise-Gymnasium Zittau © Thomas Eichler

Kurz vor Weihnachten haben Schüler des Christian-Weise-Gymnasiums Zittau dem stationären Hospiz Siloah in Herrnhut 450 Euro übergeben, die im Rahmen des Projektes „Genial-Sozial“ gesammelt worden waren. Das teilte Erik-Holm Langhof vom Schülerrat des Gymnasiums mit.

Im Rahmen des Projektes „Genial-Sozial“ tauschen jährlich über 30 000 Schüler das Klassenzimmer gegen einen Job und spenden ihren Lohn an soziale Projekte. Neben der Spende des Arbeitslohnes erhalten die Jugendlichen Einblicke in die Berufsfelder und die Unternehmen kommen mit potenziellen Nachwuchskräften in Kontakt. „Eine geniale Verknüpfung vom Nützlichen mit dem ‚Guten Zweck‘“, so Langhof. Vom Christian-Weise-Gymnasium haben im Sommer 190 Schülern an der Aktion teilgenommen. Ein Großteil der Arbeitslöhne fließt an die Sächsische Jugendstiftung. 30 Prozent des erarbeiteten Geldes können für ein eigenes soziales Projekt in der Schule oder im Schulumfeld verwendet werden. Über die Verwendung der Mittel entscheidet am Gymnasium in Zittau der Schülerrat eigenständig. So fiel die Auswahl unter anderem auf das stationäre Hospiz Siloah in Herrnhut. Neben dieser Spende werden vom Schülerrat auch das Projekt „Wünschewagen“ sowie diverse Projekte am Gymnasium selbst finanziell unterstützt. (SZ)

