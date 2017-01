Schüler schnuppern in die Praxis

Feilen, schweißen, sägen: Das lernen Schüler in der GmbH AMS – Ausbildung macht Spaß – in Heidenau. Das Schülerprojekt des Bildungsträgers wurde jetzt erneut bewilligt. Erstmals ist auch die Heidenauer Goethe-Oberschule mit zwei Gruppen Deutsch als Zweitsprache dabei. Die Förderschulen Heidenau und Reinholdshain sowie zwei Dresdner Schulen setzen ihre Teilnahme fort. Geschäftsführer Norbert Rokasky plant jetzt Gespräche mit den Freitaler Schulen. Inhalt sind Überlegungen für einen Antrag in der Außenstelle im Technologie- und Gründerzentrum Freital für das neue Schuljahr 2017/18. Im Rahmen des Projektes erhalten die Schüler Einblicke in konkrete Berufe und können ihre praktischen Fähigkeiten erproben.

Vom 20. bis 22. Januar nimmt die AMS-Gesellschaft wieder mit einem Stand an der Messe Karrierestart in Dresden teil. Ziel ist es, Lehrlinge für Metallberufe zu gewinnen, sagt Rokasky. (SZ/sab)

