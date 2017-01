Schüler rocken das Karlihaus Mit einer besonderen Aktion will die „School of Rock“ aus Ebersbach Musikbegeisterung wecken. Jetzt war es wieder so weit – in Seifhennersdorf.

Großer Jubel bei der jungen Band 144 Beats. Sie gewann den Preis als beste Pop-Band und freute sich riesig über den Pokal. © Rafael Sampedro

Seifhennersdorf. Die Ebersbacher Musikschule „School of Rock“ hat am Sonnabend in einer großen Gala im Seifhennersdorfer Karlihaus ihre Awards verliehen und damit ihre besten Musikschüler ausgezeichnet. Das soll auch Ansporn für die jungen Musiker sein. In der privaten Musikschule werden verschiedene Instrumente unterrichtet, abseits der klassischen Musikinstrumente wie Klavier oder Geige. Zum Beispiel lernen Mädchen und Jungen hier auch, Schlagzeug- oder Bassgitarre zu spielen.

Außerdem werden in der „School of Rock“ Bands zusammengestellt, die gemeinsam proben und auch Auftritte absolvieren. Im Sommer veranstaltet die Schule jedes Jahr ein großes Open-Air-Konzert am Goldenen Löwen in Ebersbach. In dem ehemaligen Gasthof an der Kreuzung von Bundesstraße 96 und Staatsstraße 148 hat die Musikschule auch ihren Sitz.

Die Gala mit der Vergabe der Musikawards hat mittlerweile Tradition und zählt zu den Höhepunkten im Veranstaltungsjahr der Musikschule. Wochenlang wurde an der Vorbereitung gearbeitet. Die Mühe hat sich gelohnt, denn ein kleines Stück vom großen Glanz internationaler Musikshows schimmerte auch über der Gala im Karlihaus.

Gewinner:

Beste Pop-Band: 144 Beats

Beste Rockband ist Deliverous

Bester Schlagzeuger ist Riccardo Wilhelm

Bester Gitarrist ist Fritz Wauer

Bester Keyboarder ist Franz Wauer

