Schüler rennen für UNICEF Schüler des Gymnasiums haben einen Sponsorenlauf organisiert. Damit wollen sie Gleichaltrigen helfen.

Am Dienstag starten Schüler des Glückauf-Gymnasiums in Dippoldiswalde im Sportpark zu einem Sponsorenlauf, wie Patrick Weiß mitteilte. Er hat den Lauf zusammen mit Marcus Grampe organisiert. Der Erlös aus dieser Aktion geht an die UNICEF, die es für Flüchtlingskinder in Krisengebieten einsetzt. Damit nimmt die Dippoldiswalder Schule an der bundesweiten Aktion „Laufen für UNICEF“ teil.

Die Teilnehmer haben sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die bereit sind, pro gelaufener Runde oder für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag zu spenden. Sponsoren können Eltern, Verwandte oder auch Geschäfte sein. Petra Hesse, Fachbereichsleiterin Sport am Gymnasium, erklärt: „Unsere Schülerinnen und Schüler bekommen die aktuelle Lage der Flüchtlingskinder mit. Sie freuen sich, wenn sie durch den Benefizlauf etwas zum Positiven verändern und Kindern und Jugendlichen auf der Flucht helfen können.“ (SZ/fh)

