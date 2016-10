Schüler rennen für neue Bürgermeisterlinde Tharandter Gymnasiasten sammeln mit Sport Geld für einen guten Zweck.

4 000 Euro sind bei dem Lauf zusammengekommen. Davon sollen neue Bäume gepflanzt werden. © dpa

Schüler des Evangelischen Gymnasiums in Tharandt haben bei der Spendenlauf-Premiere rund 4 000 Euro erlaufen. Von dem Geld sollen im Stadtgebiet mehrere Bäume gepflanzt werden. Aber der größte Teil der Spenden wird in eine Silberlinde investiert. Dies bestätigte Schulleiter Volker Gaitzsch. Der Baum soll am 11. November bei einer feierlichen Zeremonie nahe der jetzigen Linde gegenüber des Tharandter Rathauses gepflanzt werden. Die alte Linde hätte nicht so eine lange Lebensdauer wie der neue Baum, der irgendwann die neue Bürgermeisterlinde werden würde. Schüler der fünften bis zehnten Klassen waren im Juni bei der Spendenlaufpremiere um den Schlossteich in Tharandt gelaufen. Je gelaufener Runde gab es dann Geld von Sponsoren. Kürzlich wurde zusammengezählt. Der Lauf der Gymnasiasten soll künftig jedes Jahr stattfinden. (SZ/skl)

zur Startseite