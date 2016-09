Schüler-Protest gegen Lehrermangel Am Melanchthon-Gymnasium in Bautzen erwartete die Lehrer aber auch eine kleine Überraschung.

Schüler und Lehrer des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Bautzen demonstrierten am Donnerstag gegen den akuten Lehrermangel in Sachsen. © Robert Michalk

Die Botschaft ist kurz und eindeutig: „Wir wollen ein gutes Abitur schreiben“, ruft Schülersprecher Felix Kratzig ins Mikrofon. Die Schüler des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums hatten sich am Donnerstag zur Frühstückspause auf dem Schulhof versammelt, um ein Zeichen gegen den Lehrermangel zu setzen. Der Landesschülerrat hatte zu Aktionen aufgerufen. Schulleiter Carsten Vogt fand es gut, „dass die Schüler das Problem zum Thema machen. Noch könne der Unterricht an seiner Schule abgesichert werden. Die Probleme würden aber wachsen. Allein 2018 würden mehrere Kollegen in Rente gehen, darunter gleich drei aus dem Fachbereich Biologie. Die Schüler bedankten sich bei ihren Lehrern für das Engagement, mit dem sie den Unterricht stemmen – und spendierten zum Dank Kaffee und Kuchen. (SZ/ju)

