Schüler-Musical vor Premiere 60 Musikschüler und -lehrer studieren das Stück „Max und Moritz“ ein. Das ist anders als der normale Unterricht.

Dippser Musikschüler proben ihr neues Musical „Max und Moritz“. Am Sonnabend ist Premiere in der Schule in Obercarsdorf. © Egbert Kamprath

Max und Moritz, die beiden Lausbuben, die Wilhelm Busch geschaffen hat, stehen im Mittelpunkt des neuen Musicals, welches die Musikschule Dippoldiswalde derzeit einstudiert. Die Proben haben am vergangenen Wochenende begonnen und werden ab Freitag in der Grundschule Schmiedeberg in Obercarsdorf fortgesetzt, wie Cornelia Poburski vom Vorstand der Musikschule informierte. Mit „Max und Moritz“ hat sich die Musikschule wieder für ein Stück des Komponisten Günther Kretzschmar entschieden. Von ihm hat sie in den letzten Jahren bereits den „Rattenfänger von Hameln“ und „Till Eulenspiegel“ auf die Bühne gebracht. „Seine Stücke sind gut singbar“, begründet Musikschulleiterin Philina Gläser ihre Auswahl. Regie führt Susanne Schlät, die an der Musikschule Geige unterrichtet. An den Proben und Aufführungen nehmen vorwiegend die Schüler der Musikschule teil. Sie kommen aus den ersten bis sechsten Klassen. Beim Musical sind sie aber anders gefordert als im sonstigen Unterricht. Dort lernen die meisten ein Instrument, beim Musical steht der Gesang eher im Vordergrund. „Viele waren zu den ersten Proben schon sehr gut vorbereitet“, sagt Gläser. Die jungen Sänger müssen ihre Texte ohne Vorlage beherrschen. Das bedeutet, sie lernen wie richtige Schauspieler die Lieder und ihre Rollen auswendig.

Für die Musikschule ist das Musical wichtig, damit sich die Kinder auch einmal kennenlernen und etwas gemeinsam unternehmen. Denn anders als in sonstigen Schulen lernen die meisten Kinder im Einzelunterricht und haben daher wenig Gelegenheit, sich gegenseitig zu begegnen.

Beim Musical wirken alle Teile der Schule zusammen. Der Malzirkel unter der Leitung von Elisabeth Richter ist mit für die Kulissen verantwortlich. Wobei die Schule dabei auch auf alte Bestände zurückgreift, die sie für frühere Märchenaufführungen einmal angefertigt hat. Um die Kostüme kümmern sich die Teilnehmer zusammen mit ihren Eltern selbst. „Wir sind auch gespannt, was am Freitag dabei herauskommt“, sagt Philina Gläser. Die Eltern haben sich an den Probentagen auch um die Versorgung in den Pausen gekümmert und haben dafür Kuchen gebacken. Das Musicalorchester leitet René Tannhäuser, Violoncellolehrer und Mitglied des Kammerorchesters Dippoldiswalde.

Früher hatte die Musikschule ihren festen Platz auch für solche Aufführungen in den Parksälen. Die Unterrichtsräume und der Saal für die Proben waren unter einem Dach. Jedoch sind die Musikschulräume nach wie vor aus Brandschutzgründen gesperrt. Deswegen waren die Musikschüler für die ersten Proben in der Oberschule Dippoldiswalde zu Gast. Die Kostümproben mit den Kulissen und die beiden Aufführungen des Musicals finden jetzt in der Schule in Obercarsdorf statt. „Die Aula dort bietet sich dafür an“, sagt die Schulleiterin. Und während der Proben ist es dort auch möglich, noch andere Räume zusätzlich zu nutzen.

Musical „Max und Moritz“, Premiere am Sonnabend, dem 18. März, um 16 Uhr in der Schule in Obercarsdorf. Zweite Aufführung am Sonntag, ab 16 Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.

