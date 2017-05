Schüler löchern Abgeordnete Ein kurioser Zufall hat Veronika Bellmann in die Oberschule geführt. Auch die Gespräche liefen etwas anders als geplant.

Die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann (CDU) hat die Schüler der Roßweiner Oberschule in den Bundestag eingeladen. © Dirk Czaja

Wenn sie an ihre erste Begegnung denken, müssen die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann (CDU) und Thomas Winter, Leiter der Roßweiner Oberschule, schmunzeln. Zufällig kamen die beiden beim Schul- und Heimatfest vor zwei Jahren in Roßwein miteinander ins Gespräch, das in einen kleinen Zwist mündete. Denn Veronika Bellmann monierte, dass die Roßweiner Schulen ihre jährliche Vorleseaktion abgelehnt hätten. Die erfolgt allerdings immer an Grundschulen. Der Abgeordneten war nicht bewusst, dass Thomas Winter Leiter der Oberschule ist.

Trotzdem vereinbarten die beiden einen Besuch. Allerdings nicht zum Vorlesen. Anlass war der Europatag, bei dem sich Veronika Bellmann vor allem den Fragen der Neuntklässler stellte. Zuvor schaute sie sich in der sanierten Schule um. „Das Campusprojekt mit der Sporthalle ist genial. Das ist sinnvoll investiertes Geld“, meint Bellmann. Aufgefallen ist ihr auch das gute Klima zwischen Schülern und Lehrern sowie den Pädagogen untereinander. „Sie üben ihren Beruf mit viel Engagement aus“, lobt sie. Auch Schulleiter Winter meint, dass Lehrer keineswegs ein unattraktiver Beruf ist, wie die landläufige Meinung sei. „Wer die Chance hat, Lehrer zu werden, sollte sie ergreifen“, sagt er.

Auch eine andere weit verbreitete Meinung gilt für die Roßweiner Schüler nicht. „Den Jugendlichen wird nachgesagt, dass sie mit Politik nichts am Hut haben. Das ist hier nicht so“, erklärt Veronika Bellmann. Wahrscheinlich werde auch Zuhause mehr über Politik diskutiert.

Die anfängliche Zurückhaltung der 14- und 15-Jährigen gegenüber der Abgeordneten wich schnell. Unvoreingenommen und offen stellten sie ihre Fragen. Dabei ging es um die Politik im Allgemeinen, die Funktionsweise des Bundestages, die Medien, aber auch um die Bundeswehr, das Asyl und die Strafrechtssysteme. Am meisten interessierte die jungen Leute aber die private Veronika Bellmann. Sie erzählte von einem Leben voller Quereinstiege, in dem es auch mal Rückschläge gab und in dem das Lernen nie aufgehört hat. „Politiker sind auch nur Menschen“, meint sie.

Die geplante Diskussion zu Europa wurde vorerst verschoben. Denn die jungen Leute behandeln das Thema erst im nächsten Schuljahr. Dafür hat Veronika Bellmann die Schüler in den Bundestag eingeladen. „Unter Vorbehalt“, wie sie sagt. Denn Voraussetzung, dass sie die Führung selbst übernehmen kann, ist, dass sie im September wiedergewählt wird.

