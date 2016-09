Schüler laufen für Kinder in Tansania Jede Runde hilft, Schulrucksäcke zu füllen. Der Spendenlauf ist eine Herzenssache nicht nur für Frankenthaler.

Zum elften Mal werden in der Region die blauen Rucksäcke für Tansania gepackt. Vergangenes Jahr war Simone Reitner aus Bischofswerda dabei. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Schulkinder kommen für den guten Zweck aus der Puste. Am Montag starten sie in Putzkau ihren „Rucksacklauf für Tansania“. Jede geschaffte Stadionrunde bringt Geld. „Die Eltern wurden vorab um Spenden für Kinder für Tansania gebeten, die Kinder müssen es nun quasi erlaufen“, sagt Schulleiterin Heike Kurze. Auf diese Art könnten sie aktiv und direkt helfen. Einige Hundert Euro kommen beim Spendenaufruf allein an der evangelischen Grundschule zusammen, schätzt Heike Kurze. Hintergrund der Aktion ist das Hilfsprojekt „Rucksäcke für Kinder in Tansania“, die der Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz zum elften Mal organisiert. Dafür gehen gepackte Rucksäcke für gut 4 000 Schulkinder in Tansania auf die Reise. Leere Rucksäcke sind in den Kirchgemeinden für 10 Euro zu haben und können mit zwei Heften, Bleistift, Lineal, Radiergummi, Spitzer, Plastikteller, Metalllöffel und Handtuch gefüllt werden.

Offizieller Startschuss für die Aktion ist am 11. November in der Großharthauer Kirche. Die Verteilung der Rucksäcke in die Gemeinden beginnt nach den Herbstferien. Frankenthals Schulkinder steuern immer rund 30 Rücksäcke bei. (cm)

