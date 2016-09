Schüler laufen für den guten Zweck Der Lauf mit Herz vereinte am Freitag zum zwölften Mal Gymnasiasten in Bautzen. Ihr gemeinsames Ziel: Hilfe für Kinder in Not.

Zum zwölften Mal fand am Freitag der „Lauf mit Herz“ in Bautzen statt. Der Erlös der Veranstaltung kommt diesmal dem Deutschen Kinderschutzbund zugute. © Uwe Soeder

Bestes Laufwetter hatten sich die Mädchen und Jungen ausgesucht: Bei Sonne und angenehmen Temperaturen erlebte der „Lauf mit Herz“ am Freitag seine zwölfte Auflage in Bautzen. Organisiert von der Bautzener Volksbank traten Schüler der Gymnasien im Landkreis gestaffelt nach Altersgruppen an. In Dreier-Teams machten sie sich daran, so viele Runden wie möglich durch die Bautzener Schilleranlagen zu drehen. Sponsoren geben für jede absolvierte Runde Geld. Der Gesamt-Erlös des Laufes mit Herz kommt jedes Jahr einem gemeinnützigen Zweck zugute.

Diesmal fiel die Wahl auf den Bautzener Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes. Die Mitglieder wollen mit ihrem Engagement helfen, bestmögliche Bedingungen für ein chancengerechtes Aufwachsen aller Kinder zu schaffen. Der Erlös der Laufveranstaltung soll in die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer fließen. Beim letzten Lauf mit Herz kamen insgesamt 26 000 Euro zusammen. (SZ)

