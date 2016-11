Schüler laufen 1498 Spenden-Kilometer Das Glückauf-Gymnasium hat für das Uno-Kinderhilfswerk einen Spendenlauf gestartet und dabei eine enorme Summe erreicht.

Osterzgebirge. Die Aktion „Kinder laufen für Kinder“ hat am Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde und Altenberg eine Spendensumme von 13 400 Euro erbracht, informierte Sportlehrerin Petra Hesse. Und es kann sogar noch mehr werden. Von vier Kindern fehlen die Spendensummen bisher noch. Insgesamt haben die Schüler 1 498 Kilometer zurückgelegt. Für jeden Kilometer gab es eine festgelegte Summe von Sponsoren, welche sich die Kinder vorher gesucht haben. Besonders haben sich dabei die Klassen fünf bis sieben engagiert. Besonders eifrig waren die Schüler der Klasse 5 c in Dippoldiswalde. Sie allein haben eine Spende von 1 415 Euro erreicht. Der Fünftklässler Fabian Voigt hat sich insgesamt 18 Sponsoren gesucht. Dafür ist er in Dippoldiswalde von Geschäft zu Geschäft gelaufen und hat auch Handwerker angesprochen. Am Ende hat er allein 381 Euro erreicht.

In Altenberg haben Benjamin Bobe 440 Euro und Lena Colditz 410 Euro mit ihrem Engagement erreicht. Sie besuchen beide die sechste Klasse. „Wir sind von der Einsatzbereitschaft unserer Schüler begeistert und stolz auf die Teilnehmenden, die diese überragende Spendensumme erlaufen haben“, sagt Petra Hesse dazu. Der Betrag geht jetzt zur Hälfte an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef. Die andere Hälfte bleibt an der Schule und kann hier verwendet werden. Das sind immerhin noch rund 6 700 Euro. (SZ/fh)

