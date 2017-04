Schüler können sich in die Stille zurückziehen Das Evangelische Schulzentrum in Pirna räumt bei einem Wettbewerb ordentlich ab. Im neuen Haus ist Entschleunigung angesagt.

Falk Wenzel, Geschäftsführer des evangelischen Schulzentrums, zeigt auf die Roten Kasernen, die zur Schule umgebaut werden. © Archivfoto: Andreas Weihs

Große Freude herrscht momentan im Evangelischen Schulzentrum Pirna. Die Einrichtung nahm an einem Wettbewerb teil, den die Schulstiftung der evangelischen Landeskirche ausgelobt hatte, und belegte den ersten Platz. Für das Konzept des künftigen Raums der Stille in dem neuen Schulzentrum an der Rottwerndorfer Straße erhält der Schulträgerverein 6 000 Euro, teilt Geschäftsführer Falk Wenzel mit. Die Pirnaer Schule konnte sich somit erfolgreich gegen 14 andere Mitbewerber aus Sachsen durchsetzen.

Der Raum der Stille wird nach dem Umbau beziehungsweise der Sanierung der einstigen Roten Kasernen an der Rottwerndorfer in dem Hauptgebäude eingerichtet, in das später die Mittelschüler und Gymnasiasten einziehen. Der Standort ist gut gewählt, denn er ist der Mittelpunkt des gesamten Gebäudes. „Aber der Raum der Stille steht allen Schülern, also auch den Grundschülern, zur Verfügung“, betont Falk Wenzel. Geplant ist, das große Zimmer nach oben zum Spitzboden zu öffnen, sodass es einen sakralen Charakter erhält.

In dem Raum sollen kleinere Gottesdienste und Andachten abgehalten werden. Die Planung sieht außerdem vor, dass der Raum ständig geöffnet ist und den Schülern als Rückzugsmöglichkeit dient. „Hier können die Mädchen und Jungen hingehen, um zu entschleunigen und von dem Schulalltag abzuschalten, der stark von Wissensvermittlung geprägt ist“, erklärt Wenzel die Grundidee. Die Konzeption des Raums hat übrigens Sebastian Eschrig ausgearbeitet, der an der evangelischen Schule unterrichtet.

Derzeit bauen Fachleute die Gebäude an der Rottwerndorfer 51 und 52 zu einem modernen evangelischen Schulzentrum aus, sodass künftig Grundschüler, Mittelschüler und Gymnasiasten unter einem Dach unterrichtet werden.

