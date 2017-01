Schüler können in Unternehmen hineinschnuppern Im März haben Schüler wieder die Möglichkeit, Firmen aus erster Hand kennenzulernen. Dafür gibt es kostenlose Tickets.

Mitte März startet sie wieder, die beliebte Unternehmer-Woche „Schau rein!“ Dabei können Schüler eine Woche lang die Berufswelt direkt erkunden. Firmen in der Region ermöglichen ihnen vom 13. bis 18. März spannende Schnuppertage, bei denen Mädchen und Jungen besondere Einblicke bekommen können. Neben einem Rundgang durch die Firmen können die Schüler mit Auszubildenden ins Gespräch kommen. Die Azubis erzählen Interessantes zum Wunschberuf, über notwendige Voraussetzungen und geben hilfreiche Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung.

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge haben bisher 60 Unternehmen ihre Teilnahme an den Schnuppertagen zugesagt, wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge informierte. An mehr als 200 Terminen sind interessierte Schüler ab der 7. Klasse eingeladen, sich umzuschauen und einmal selbst Hand anzulegen und auszuprobieren – beispielsweise als Raumausstatter, Technischer Produktdesigner, Brunnenbauer oder Fahrzeuglackierer. Innerhalb einer Woche können sie so viele unterschiedliche Berufe erkunden.

Bereits jetzt, spätestens aber bis zum 6. März, können sich Schüler online für die Schnupperwoche anmelden – und sich so die besten Plätze bei den Firmen ihrer Wahl sichern. Für Teilnehmer gibt es auch in diesem Jahr wieder kostenfreie Tickets für Bus und Bahn. (SZ)

Mehr Infos für Schüler und Unternehmer sowie die Anmeldung gibt es im Internet unter www.schau-rein-sachsen.de. Unternehmen können sich noch für die Aktion anmelden unter 03501 5151514.

zur Startseite