Schüler können Berufswelt erkunden Bei der Unternehmer-Woche „Schau rein“ schnuppern Schüler in Firmen hinein und lernen Chefs und Azubis kennen.

Foto: / / © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge. Mitte März startet sie wieder, die Unternehmer-Woche „Schau rein!“ Dabei können Schüler eine Woche lang die Berufswelt direkt erkunden. Firmen in der Region ermöglichen ihnen vom 12. bis 17. März spannende Schnuppertage. Dabei können die Schüler mit Personalleitern und mit Auszubildenden ins Gespräch kommen. Die Lehrlinge erzählen direkt am Arbeitsplatz Interessantes zu ihrer Ausbildung und geben Tipps für die Bewerbung.

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge haben bisher mehr als 70 Unternehmen ihre Teilnahme zugesagt. An rund 300 Terminen sind Schüler eingeladen, sich in den Betrieben umzuschauen und auszuprobieren – beispielsweise in Laboren, Produktionshallen, Krankenhäusern, Verkaufsräumen, Ställen und Büros. Innerhalb einer Woche können sie viele unterschiedliche Berufe erkunden.

Bis zum 5. März können sich Schüler online für die Schnupperwoche anmelden. Für Teilnehmer gibt es auch in diesem Jahr wieder kostenfreie Tickets für Bus und Bahn. (SZ/wer)

Mehr Infos für Schüler und Unternehmer sowie zur Anmeldung gibt es im Netz. Unternehmen können sich online noch für die Aktion anmelden. Das Landratsamt hilft unter Telefon 03501 5151516.

zur Startseite