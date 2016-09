Schüler in Löbtau bekommen neue Räume

Im kommenden Frühjahr sollen die Bauarbeiten an der 37. Grundschule beginnen. Die Stadt plant für 3,5 Millionen Euro, einen Altbau auf dem Gelände zunächst abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. In dem Neubau entstehen sechs Klassenzimmer, die später von den Kindern in den ersten und zweiten Klassen genutzt werden. Zudem gibt es dann zwei neue Räume für ganztägiges Lernen. Der Neubau soll als Schul- und Hortgebäude genutzt werden. Auch die Freiflächen werden neu gestaltet. Die angrenzende Fläche, auf der die Kinder auch Tennis spielen, soll erhalten bleiben.

Die Fassade des Neubaus besteht aus Klinkersteinen in beiger Farbe und passt so zu der Umgebungsbebauung. Dazu gibt es zwei breite Fensterreihen sowie orange und grüne Elemente. In ersten Visualisierungen hatten die Stadtplaner den Namen Emil an der Fassade ergänzt. Ob der Name bleibt, ist unklar. Denn in der Nachbarschaft gibt es einen gleichnamigen Freizeittreff. (SZ/acs)

