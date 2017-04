Schüler helfen blinden Kindern Die Evangelische Grundschule in Langburkersdorf hat Geld für die Blindenmission gesammelt. Der Anstoß kam durch den Unterricht.

Die Evangelische Grundschule unterstützt die Christoffel-Blindenmission. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Schüler der Evangelischen Grundschule in Langburkersdorf haben eine spontane Hilfsaktion für die Christoffel-Blindenmission gestartet. Die Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klasse hatten sich im Religionsunterricht mit der Diakonie beschäftigt. Dabei ging es auch um die Christoffel-Blindenmission, die weltweit Menschen mit Behinderung hilft. Die Kinder erfuhren dabei, dass schon 25 Euro ausreichen, um einem blinden Kind das Schulmaterial zu finanzieren und ihm dadurch den Schulbesuch zu ermöglichen. Die Grundschüler entschieden sich daraufhin, Geldspenden zu sammeln, um einem blinden Kind den Schulranzen zu füllen. Die Mädchen und Jungen fragten in der eigenen Familie, aber auch in den Reihen der Lehrer nach Unterstützung. Am Ende landeten 100 Euro im Spendentopf.

Das Geld wurde bereits überwiesen. Die Christoffel-Blindenmission hat auf die Finanzspritze auch schon reagiert und sich in einem Brief dafür bedankt. Vier blinden Kindern hätte durch das Geld geholfen werden können. Diese bräuchten eine spezielle Ausstattung für den Schulunterricht, weil sie die Welt mit ihren Fingern sehen, teilt Marzena Gergens von der Blindenmission mit. In solch einem Paket sind unter anderem eine Braille-Tafel mit Griffel und ein Mathe-Set mit Abakus enthalten. „Mit eurer Spende habt ihr vier Kindern die Chance gegeben, die Schule zu besuchen. Durch euer tolles Engagement gebt ihr diesen Kindern neue Hoffnung und ermöglicht ihnen eine bessere Zukunft“, heißt es in dem Schreiben.

zur Startseite