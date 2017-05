Schüler helfen bei der Ausbildung Ob die Nationalparkmitarbeiter für Umweltbildung selbst gut aufgepasst haben, testeten Königsteiner Erstklässler.

© SZ Archiv

Eine Gruppe von 15 Schülern der ersten Klasse der Grundschule Königstein unterstütze die Nationalparkverwaltung bei der Ausbildung neuer Mitarbeiter. Mit ihrer Lehrerin Frau Zschernig waren sie vergangene Woche als Probegruppe bei Spielen im Wald und in der Natur unterwegs. Mit dieser praktischen Übung fand die 14-tägige Schulung der Mitarbeiter im Bereich Umweltbildung ihren Abschluss. Das teilte Hanspeter Mayr, Pressesprecher der Nationalparkverwaltung, mit. Mit dabei war eine Videokamera. Denn anschließend an den Spieletag werteten die Teilnehmer die Aufzeichnungen selbstkritisch aus. Damit starten die Umweltbildungsprogramme der Nationalparkverwaltung in eine neue Saison. Unter anderem werden zwei Waldjugendspiele mit rund 200 Schülern und drei Jugendcamps angeboten. Höhepunkt wird das „Sellnitzfest“ am 17. Juni, so Hanspeter Mayr. (kk)

