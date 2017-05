Schüler hantiert mit Pfefferspray Der Vorfall passierte am Donnerstag am Beruflichen Schulzentrum Christoph Lüders in Görlitz. Die Kripo ermittelt zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung.

Blick auf ein Gebäude von Beruflichen Schulzentrums Christoph Lüders in Görlitz. Hier passierte der Vorfall am Donnerstag. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. In einem Raum am Beruflichen Schulzentrum Christoph Lüders an der Carl-von-Ossietzky-Straße hat am Donnerstag gegen 12 Uhr ein 17-jähriger ägyptischer Schüler Pfefferspray versprüht. Das teilt Martyna Fleischmann, Pressesprecherin der Polizeidirektion Görlitz, der SZ auf Nachfrage mit.

Eine 16-jährige Mitschülerin und eine 43-jährige Lehrerin, die danach in den Raum kamen, klagten über Augenreiz und Atembeschwerden, sagt Fleischmann. Den genauen Hergang des Vorfalls soll nun die Ermittlungsarbeit erklären. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. (szo/mrc)

zur Startseite