Schüler fragen weniger nach Fachbüchern

Rothenburg: Hörbücher sind vor allem bei Erwachsenen gefragt Eveline Neumann aus der Stadtbibliothek Rothenburg erklärte, dass deutsche Krimis bei Erwachsenen besonders beliebt sind. Bei Jugendlichen zwischen 12 bis 16 Jahren sind besonders Comicromane, ähnlich der Bücherreihe von „Gregs Tagebuch“ und Jugendkrimis wie „Die Drei Fragezeichen“, gefragt. Sie erwähnte, dass sehr wenig Jugendliche im Vergleich zu vergangenen Jahren zu ihr in die Bibliothek kommen. „Die Hörbücher leihen sich eher Erwachsene als Kinder und Jugendliche aus. Kleinere Kinder sind für Bücher wie zum Beispiel „Mia and me“ und Kinderbücher in denen Tieren vorkommen“, erzählt die Bibliothekarin. Sie verwaltet rund 14000 Medien, deren Bestand regelmäßig aktualisiert wird. Bei den Lesern im Kindergartenalter ist „Der kleine Drache Kokosnuss“ von Ingo Siegner immer noch ein Hit, sagt sie und fügt hinzu: Für Erwachsene sind die Kriminalromane „Die dunkle Villa: Ein Fall für Alexander Gerlach“ von Wolfgang Burger und „Die Strömung“ von Rolf und Cecilia Börjlind auf jeden Fall eine Empfehlung wert.

Krauschwitz: Begehrte Bücher zum Lesen- und Schreibenlernen Krauschwitz besitzt eine Zweigstelle der Stadtbibliothek Weißwasser. Knapp 1700 registrierte Benutzer hat die Stadtbibliothek Weißwasser derzeit mit ihrer Zweigstelle. Aber auch in Sagar kann man sich Bücher ausleihen. Dazu besteht Montagvormittag in der Grundschule die Möglichkeit. In Krauschwitz, erklärt Bibliothekarin Simone Hemmerling, dass Fantasybücher und Thriller heute bei Jugendlichen nicht mehr ganz so gefragt sind wie noch vor ein paar Jahren. Ebenso hat die Nachfrage nach Fachliteratur für die Schule nachgelassen. „Heute wird kaum noch danach gefragt, da man ja alles über das Internet herausfinden kann“, ist Simone Hemmerling überzeugt. Dafür sind, wie Eveline Neumann aus der Stadtbibliothek Rothenburg schon erwähnte, Comicromane und Jugendkrimis auch in Krauschwitz sehr begehrt. Ebenso beliebt sind die Filme auf DVD die die Bibliothek zur Verfügung stellt. Bei Kindern sind Rätselbücher, Kinderbücher wie zum Beispiel „Kuh Lieselotte“ und auch das Tiptoi beliebt. Tiptoi sind Bücher, mit denen sich Kinder spielerisch und interaktiv auf das Lesen- und Schreibenlernen in der Schule vorbereiten können. Die Nachfrage nach Sachbüchern hat zwar allgemein nachgelassen, sagt die Bibliothekarin, aber was Dekoration, Frisuren oder die Guinness-Bücher über Weltrekorde betrifft, werden oft ausgeliehen. Eines der meist gefragtesten Bücher bei Simone Hemmerling sind die Romane „Ein ganzes halbes Jahr“ von Jojo Moyes und „Die Schattenschwestern“ von Lucinda Riley. Simone Hemmerling erwähnt in diesem Zusammenhang, dass sich die Zahl der Leser, die sich Bücher ausleihen, nicht wirklich verringert hat seit es die Bücher auch als E-Books gibt.

Uhyst: Freie Auswahl in einer Telefonzelle Eine etwas andere Buchausleihe ist die offene Bibliothek, die in Uhyst zu finden ist. Sie ist in einer aufgearbeiteten und mit Regalen ausgestatteten ehemaligen Telefonzelle zu finden. Diese steht im Dorfzentrum neben der Bushaltestelle „Gaststätte“. Da die Uhyster gerne wieder eine Bibliothek haben wollten, aber die Räumlichkeit und das Personal fehlten, richteten sie Mitte Juli 2016 diese Telefonzelle mit Büchern ein. Jeder, der möchte, kann sich ein Buch zum Lesen ausleihen und es irgendwann wieder zurück bringen. Ebenso ist es jedem selbst überlassen, seine eigenen Bücher dort auszulegen. Das ist der Vorteil einer offenen Bibliothek: Sie ist kostenlos und zu jeder Zeit geöffnet.