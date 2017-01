Schüler feiern in der Schwimmhalle Das von Gymnasiasten aus Weißwasser und der Garage organisierte „Splash and Fun“ geht in die nächste Runde.

Die großen Aquabälle werden auch in diesem Jahr wieder beim Splash and Fun dabei sein und für Spaß sorgen. © andré schulze

Weißwasser. Der diesjährige Valentinstag ist in Weißwasser nicht nur ein Festtag für Verliebte, sondern auch für Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren. Denn für die steigt am 14. Februar in der Schwimmhalle Weißwasser die vierte Auflage des Splash and Fun. Und das wird, wie in den vergangenen drei Jahren, auch von Elftklässlern des Landau-Gymnasiums Weißwasser organisiert, die von der „Garage – Orte der Soziokultur“ unterstützt werden. Nach dem Motto „Old Teens for Young Teens“ haben elf Gymnasiasten dabei wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

„Die Eltern können schön Essen gehen und die Kinder werden bespaßt“, sagt Timo Schutza von der Garage. Und für Spaß ist gesorgt. So haben die Schüler riesige Aquabälle und anderes Wasser-Action-Spielzeug organisiert und sich verschiedene Spiele und Wettkämpfe ausgedacht, wie Jessy Wiese, die das Event mitorganisiert, erzählt. Essen und Trinken zu erschwinglichen Preisen werde es auch geben.

Den Siegern der Wettbewerbe winken sogar Preise, die ebenfalls von den Schülern organisiert worden sind. Dazu haben diese bei Unternehmen der Region um Unterstützung gebeten und diese auch erhalten. Weil einige der Elftklässler schon beim dritten Splash and Fun mitgewirkt haben, ist ihnen das dieses Mal leichter gefallen. „Man traut sich mehr, ist selbstbewusster“, meint Schülerin Samantha Senci.

Die Aktivitäten der Schüler beschränken sich aber nicht nur auf das Splash and Fun. So gäbe es beispielsweise schon neue Ideen für Veranstaltungen im Jahnbad im Sommer, erzählt Timo Schutza. Diese seien derzeit aber noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Das Hauptaugenmerk liegt aktuell aber voll auf der Veranstaltung in der Schwimmhalle. Diese bietet am Valentinstag Platz für insgesamt 200 Kinder. Die Organisatoren bitten deshalb darum, sich in die Listen einzutragen, die in den Schulen der Region ausliegen. Das sind die Grundschulen in Weißwasser und Bad Muskau, die Oberschulen in Weißwasser, Krauschwitz und Schleife sowie das Landau-Gymnasium. Wer sich dort eingetragen hat, erhält bis 15 Uhr garantierten Einlass. Danach erlischt der Anspruch und die Tageskasse wird geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Das Splash and Fun beginnt um 14 Uhr und endet um 20 Uhr. Einlass ist ab 13.30 Uhr.

