Schüler entdecken Streuobstwiesen Und aus den Produkten fertigen die Liebstädter Schüler Leckeres oder Handwerkliches.

Das Thema Streuobstwiese ist Bestandteil des Ganztagsangebots an der Liebstädter Grundschule. © dpa

Auch dieses Schuljahr beschäftigen sich die Liebstädter Grundschüler wieder mit dem Thema Streuobstwiese. Das Landgut Kemper und Schlomski setzt das im vergangenen Schuljahr gestartete Ganztagsangebot „Lebensraum Streuobstwiese“ fort. Der Kurs richtet sich an die Klassen 3 und 4.

Die Schüler erwartet wieder ein vielfältiges Programm: Bei Pflege- und Erntearbeiten in den Streuobstbeständen am Landgut erfahren die Schüler, wie eine Obstwiese traditionell bewirtschaftet wird und erleben und dokumentieren den Streuobstanbau im Wandel der Jahreszeiten. Ein besonderes Erlebnis wird wieder die Aktion „3 Äpfel für Goldmarie“ des Landschaftspflegeverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dabei pflanzen Kinder Obstbäumchen alter Sorten. In der Schule werden die Produkte der Streuobstwiesen zu Leckereien verarbeitet und mit handwerklichem Geschick bekommen Kirschkerne und Obsthölzer als Haushaltsgegenstände neues Leben. Das Angebot ist für alle Grundschulen aus der weiteren Umgebung von Liebstadt offen. So kann sich das Landgut vorstellen, auch an anderen Schulen das Ganztagsangebot zu bereichern. (SZ)

