Schüler engagieren sich gegen Armut Ein Aktionstag führt die Jugendlichen an den Arbeitsplatz. Ihr Lohn soll anderen helfen.

Spielen mit Senioren im Pflegeheim wäre eine Idee. © Symbolbild: Archiv SZ

Am 20. Juni 2017 findet in ganz Sachsen der 13. Aktionstag „genial sozial – deine Arbeit gegen Armut“ statt. An diesem Tag tauschen auch Freitaler Schüler für einen Tag die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz, um Arbeiten in Unternehmen, Verwaltungen, Vereinen, von Privatpersonen oder anderen Einrichtungen zu übernehmen. Arbeitgeber kann an diesem Tag jeder sein – einzige Voraussetzung ist es, mit dem Schüler oder der Schülerin einen Lohn zu vereinbaren. Das Geld, welches die Schüler an diesem Tag erarbeiten, geht an die Sächsische Jugendstiftung. Diese fördert soziale Projekte in Sachsen und ärmeren Regionen dieser Welt. Das Ziel der Aktion ist, Lebens- und Bildungsbedingungen von jungen Menschen in Sachsen und weltweit zu verbessern. Gleichzeitig erhalten die Schüler und Schülerinnen einen Einblick in die Berufswelt und können Erfahrungen sammeln. Auch die Stadt Freital nimmt am Aktionstag teil und bietet Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit, in verschiedene Berufsbilder der Stadtverwaltung Freital herein zu schnuppern. (SZ)

