Schüler droht mit Amoklauf

Kuschelgymnasium nennen die Schüler des Oberland-Gymnasiums Seifhennersdorf liebevoll ihre Schule. Sie ist klein und überschaubar. 479 Mädchen und Jungen lernen hier und werden von 47 Lehrern unterrichtet. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre, man kennt sich untereinander. Die Schüler kommen aus Ebersbach-Neugersdorf, Kottmar, Großschönau, Spitzkunnersdorf und Waltersdorf. „Wir sind eine große Familie, die nach Eintracht und Harmonie strebt“, heißt es in einer der drei Leitlinien, die sich die Schüler und Lehrer selbst gegeben haben.

Diese Harmonie wurde am Mittwoch gegen Mittag schwer gestört. Zwei 17-jährige Mädchen gingen zu einer Lehrerin und berichteten ihr, dass ein Schulkamerad sie bedroht habe, er wolle sie umbringen. Die Lehrerin informierte den Schulleiter Albrecht Schubert. Er rief die Polizei und stimmte das Vorgehen mit den Beamten ab. Die Polizei kam und nahm den 18-jährigen Schüler mit. Sie durchsuchte die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei wurden zwei Stichwaffen gefunden, die aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher beschrieben werden.

Till Neumann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz, wollte nicht sagen, ob der junge Mann vorläufig festgenommen worden sei oder sich zur Betreuung in einer psychiatrischen Einrichtung befindet. „Er ist nicht auf freiem Fuß“, bestätigt Staatsanwalt Neumann auf SZ-Nachfrage. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Bedrohung übernommen. Dieser Tatbestand kann mit Freiheitsentzug von einem Jahr bestraft werden. Staatsanwalt Neumann vermutet derzeit, dass ein Verfahren gegen den Schüler wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, weil der Tatverdächtige erst kurze Zeit volljährig ist und die beiden bedrohten Schülerinnen erst 17 Jahre alt sind. Über die Motive des jungen Mannes, seine Mitschülerinnen zu bedrohen, ist gegenwärtig nichts bekannt.

Angela Ruscher, Sprecherin der Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Bautzen, lobt das Handeln der Schulleitung des Oberland-Gymnasiums nach Bekanntwerden des Vorfalls. „Es wurde schnell, richtig und besonnen gehandelt“, betont die Sprecherin. Sie sagte sofort schulpsychologische Unterstützung zu. „In der Regionalstelle Bautzen sind Schulpsychologen angestellt, die für solche Vorkommnisse ausgebildet sind und bei Bedarf sofort tätig werden können“, sagt Frau Ruscher. Bisher seien sie vom Oberland-Gymnasium nicht angefordert worden. Über solche und ähnliche Krisensituationen werde in der Bildungsagentur in Bautzen übrigens keine Statistik geführt, sagt die Sprecherin. „Es gab sie aber schon“, bestätigt sie.

Staatsanwalt Till Neumann erinnert sich an einen Fall aus dem Jahre 2009, als eine 18- und eine 19-Jährige kurz nach dem Amoklauf in Winnenden dem Förderschulzentrum Oberland einen Amoklauf ankündigten. Die jungen Frauen drohten einer Lehrerin per SMS, stellten ihr „einen Kopfschuss“ in Aussicht und „die Schule müsse dann nicht mehr renoviert werden, weil schon alles rot sei“ hieß es unter anderem in der Drohung. „Damals wurden an der Schule 250 Schüler nach Waffen durchsucht“, sagt der Staatsanwalt. Die beiden jungen Frauen wurden mit Jugendarrest bestraft, erinnert sich Till Neumann.

Im Oberland-Gymnasium lief am Freitag der Unterricht normal weiter. Die Polizei hatte mit Schulleiter Albrecht Schubert vereinbart, den Vorfall vorerst nicht öffentlich zu machen. „Daran habe ich mich strikt gehalten“, versichert Albrecht Schubert. Als am Donnerstagabend jedoch die Meldung zu einem angedrohten Amoklauf im Seifhennersdorfer Gymnasium im Radio kam, hat sich der Schulleiter gewundert. Am Freitagmorgen hat er dann die Lehrer der Schule informiert. Sie haben die Information in die Klassen getragen. Auf der Homepage des Gymnasiums ist eine entsprechende Mitteilung zu lesen. „Niemand ist am Tag der Drohung in der Schule gefährdet gewesen“, heißt es dort.

Die beiden bedrohten Schülerinnen haben am Freitag wieder am Unterricht teilgenommen. Das Angebot zur schulpsychologischen Betreuung wollten beide nicht nutzen. „Ihnen geht es entsprechend der Umstände gut“, sagt Schulleiter Schubert. Mit dem letzten Läuten der Schulglocke sind die Gymnasiasten am Freitag in zwei Wochen Winterferien verabschiedet worden. „Das ist gut so“, sagt Albrecht Schubert, „die Schüler können jetzt Abstand gewinnen.“ Die Zeit arbeite dafür, sagt er.

