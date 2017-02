Schüler droht mit Amoklauf Ein 18-Jähriger hat am Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf angekündigt, zwei Mädchen umzubringen. Der Jugendliche ist nicht mehr auf freiem Fuß.

Das Oberland-Gymnasium in Seifhennersdorf. © Matthias Weber

Betroffenheit herrscht im Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf. Am Mittwoch hat ein Schüler mit einem Amoklauf gedroht, in dem er angekündigt hat, zwei 17-jährige Mädchen umzubringen. Den Sachverhalt bestätigt Till Neumann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz. Der 18-jährige Schüler befindet sich derzeit nicht auf freiem Fuß. Staatsanwalt Neumann wollte nicht sagen, ob der junge Mann in Haft oder zur Betreuung in einer psychiatrischen Einrichtung sei. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Tatverdächtigen und fand dabei zwei Stichwaffen. Gegen den Schüler wird jetzt wegen Bedrohung ermittelt. (SZ/gla)

