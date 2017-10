Schüler-Bus fährt fünf Minuten eher Seit Jahren gibt es Ärger mit der Linie 308. Der könnte nun vorbei sein. Allerdings wussten weder Eltern noch Schule Bescheid.

© Symbolfoto: Arvid Müller

Michael Ufert, der Schulleiter der Radeburger Heinrich-Zille-Oberschule, wunderte sich zu Wochenbeginn, dass Schüler gleich in großer Zahl zu spät zum Unterricht kamen. Der Grund: Ihnen war der Bus vor der Nase weggefahren. Wie sich herausstellte, allerdings nicht, weil die Schüler zu spät an der Haltestelle waren. Und auch nicht, weil der Busfahrer zu früh abgefahren wäre.

„Die Ursache war vielmehr, dass der Bus jetzt fünf Minuten früher fährt“, so der Schulleiter zur SZ. Eigentlich eine feine Sache, die über Jahre gefordert worden war, weil die Zeit zwischen Busankunft und Unterrichtsbeginn zu knapp war. „Es wäre nur gut gewesen, wenn über diese Fahrplanänderung informiert worden wäre“, ergänzt der Schulleiter.

Im Sommer hatte bereits die Schule reagiert und mit dem Start des neuen Schuljahres den Beginn der ersten Schulstunde um fünf Minuten nach hinten verschoben. Damit sollte der Dauerärger mit überfüllten Bussen auf der Linie 308 endlich der Vergangenheit angehören. Durch den etwas späteren Unterrichtsbeginn um 8.10 Uhr sollen die Oberschüler ausreichend Zeit haben, es von der Haltestelle pünktlich bis in die Schule zu schaffen. Da der Bus 7.54 Uhr am Rathaus ankam, sollte das selbst bei kleineren Busverspätungen klappen.

Mit dieser Gewissheit, so die Hoffnung der Verantwortlichen in Radeburg, sollte es gelingen, dass der Großteil der Oberschüler aus Ottendorf-Okrilla, Medingen und Großdittmannsdorf diesen Bus nutzt. Denn in den Jahren zuvor waren viele Schüler, um nicht zu spät zu kommen, auf den früheren Bus ausgewichen. Dieser kommt bereits 7.22 Uhr am Rathaus an, ist aber eigentlich vorrangig für die Grundschüler gedacht. Das Ergebnis dieser ungewollten Doppelbelegung war, dass dieser Bus oft so überfüllt war, dass Kinder in Medingen und Großdittmannsdorf nicht mehr mitgenommen werden konnten.

Im März stellte die Polizei bei einer Kontrolle sogar 19 Fahrgäste zu viel in einem Bus fest. Zwar hatte ein Elternvertreter mit einem Aufruf an die Eltern damals vermutlich mit für den vollen Bus gesorgt, an den tatsächlichen Problemen auf dieser Linie des Regionalverkehrs Dresden (RVD) änderte das indes nichts.

Auch Mitte August waren noch einmal Schüler nicht mitgenommen worden, weil der zweite Bus überfüllt war. Doch das stellte sich schließlich als eine einmalige Sache heraus, weil das Unternehmen zusätzlich angemeldete Kindergruppen nicht beachtet hatte. „Aber ansonsten lief es in diesem Schuljahr bisher gut“, sagt Michael Ufert.

Mit der Fahrplanänderung, der Bus kommt jetzt 7.49 Uhr am Radeburger Rathaus an, haben die Schüler nun sogar 21 Minuten Zeit bis zum Unterrichtsbeginn. „Das reicht auf jeden Fall“, so der Schulleiter.

zur Startseite